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Хід у відповідь: Зеленського викликають до суду за позовом Порошенка Адвокат Порошенка повідомив подробиці про повістку до суду президенту Зеленському

Президенту Володимиру Зеленському доведеться на своєму прикладі продемонструвати, що, коли приходить повістка до суду, туди треба йти. Про це повідомив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" Ілля Новіков - адвокат п'ятого президента України Петра Порошенка.

Новіков прокоментував підозру Петру Порошенку, зазначивши, що вона заснована на"теорії змови".

"Ця підозра заснована на дуже дивній теорії - теорії змови. Що нібито в керівництві України існувала злочинна група, яка метою мала саме фінансування терористів "ДНР" і" ЛНР". Тобто, як це виглядає в підозрі? Це не те, що вони не бачили інших варіантів і купили вугілля в "ДНР", а те, що вони хотіли знайти шлях, яким фінансувати "ДНР", і знайшли шлях через постачання вугілля... Позиція захисту взагалі заперечує всі ці елементи. По-перше, те, що ці дії вони приписують Петру Порошенку. Вони кажуть, що існувала така група, яку Порошенко очолював. Вони не можуть сказати, що Порошенко підпорядковувався Медведчуку, тому вони кажуть, що Порошенко приєднався до цієї групи й був її лідером. І це вже дуже дивно, тому що ми бачимо, що за три дні, які пройшли з понеділка, коли оприлюднили цю підозру, суспільство в цю версію не вірить. Суспільство не вірить в те, що дійсно були такі мотиви у Петра Порошенка, коли він одночасно воював з російськими терористами, а також одночасно був їх спонсором", — сказав Новіков.

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Також адвокат Порошенка прокоментував, чи є ймовірність того, що так звані плівки Медведчука (їх ще називають "плівками Бігуса", тому, що журналіст Денис Бігус першим їх оприлюднив) є підробленими.

"Для нас дуже важливо, щоб суспільство зрозуміло, що нам байдуже, справжні вони (плівки – ред.) чи ні. Тому що, коли так звані плівки Медведчука були оприлюднені Бігусом, це подавалася, як така сенсація, що, врешті-решт, знайшли докази корупції Порошенка, притому, що голосу Порошенка там немає. Оскільки планова стратегія Офісу генпрокурора і, мабуть, Офісу президента, тому що ми не віримо, що Офіс генпрокурора в цьому був самостійним, було з самого початку прив'язати один до одного прізвища Порошенка-Медведчук, то вони вклали дуже великі зусилля в те, щоб так подати ось це. Так, Медведчук заперечує, що ці записи справжні, але нам це байдуже, тому що це не доводить нічого, щоб стосувалося Петра Порошенка", — сказав Новіков.



Ілля Новіков також розповів про повістку Зеленському до суду за позовом, що стосується "плівок Бігуса".



"Цей позов стосується якраз цих так званих "плівок Бігуса", бо президент Зеленський відразу, як вони з'явилися, прокоментував їх у тому сенсі, що він їм довіряє, що вони походять з джерел, які відомі. Для нас було дуже важливо виявити, яким способом, і яким чином вони записувалися. Не тому що нас турбує зміст, нас турбує, що в той час, коли Порошенко був президентом, коли він мав повне право знати, що відбуваються такі речі, що існують такі записи, його не було проінформовано. Ми бачимо, що, те, що отримав пан Бігус - це насправді злив, це такий витік, і це порушення державної таємниці. Але з того, що нам відомо, справ з цього порушення державної таємниці не відкрито. І оскільки Зеленський це коментував, то предметом адміністративної позовної заяви є те, щоб він відкрив джерела своєї інформації. Якщо він має якусь інформацію про те, звідки ці записи з'явилися, то він повинен розповісти. І сенс цього виклику на засідання для нас - вчасно показати народу, що їхній (владі – ред.) наратив, що Порошенко нібито не поважає (правоохоронні органи - ред.), не з'являється на допити, то це дуже симетрична ситуація. Якщо пан президент Зеленський наполягає на тому, що на будь-які виклики треба з'являтися негайно, то ось вам приклад, чому він не з'явився на це засідання, і чому Верховний суд двічі, вже повторно повинен його викликати", - сказав Новіков.

Зазначимо, що 23 грудня інший адвокат Порошенка опублікував повістку до суду, адресовану Зеленському.

У повістці йдеться: "Верховний Суд викликає вас для участі в судовому засіданні з розгляду адміністративної справи Порошенка Петра Олексійовича до Зеленського Володимира Олександровича про визнання бездіяльності протиправною і зобов'язання вчинити певні дії".

Судове засідання відбудеться 28 Лютого 2022 року о 15:00, повідомляє Верховний Суд.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.