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"Що ми можемо говорити Путіну?": Степанов розкритикував дії влади "Як ми хочемо повертати території?"

Україна має справу з країною-агресором Росією, яка, зокрема, через санкції стала сильнішою. Про це в ефірі програми "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" заявив ексміністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Те, що робить Путін... Він - ворог, але сильний ворог. Те, що він робить, - ми всі спостерігаємо й знаємо, що він робитиме надалі. І головне - він чітко артикулює, які вимоги виставляє до США, НАТО, всіх інших. А що ми у відповідь йому можемо говорити? Крім того, що давайте скажемо, що він - ворог, що агресія, давайте ще раз звернемося до наших партнерів тощо", - сказав він.

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"Чи є в нас якийсь план? Ні, його не існує. Ми все ходимо поруч із Мінськими угодами, які, на моє переконання, є практично дорожньою картою капітуляції. А що, в нас є інша пропозиція? Що ми пропонуємо? Ми навіть не пропонуємо свою дорожню карту. А що ми хочемо? А на яких умовах ми хочемо врегулювати цей процес? Як ми хочемо повертати території? Я навіть не кажу про якусь культурну стратегію. Скажіть, будь ласка, а на що орієнтуватимуться всі наші, зокрема західні партнери? Що вони бачать ззовні? Той "переворот" оголошує, там справу завели... Тому ми бачимо перемовини Байдена з Путіним без України про Україну", - розповів Степанов.

Нагадаємо, заступник головного редактора каналу "Дождь" Дмитро Єловський зазначив, що зустріч Байдена з Путіним може стати гарантом відносного спокою на кордонах між Росією та Україною.

"Для Путіна, звичайно, дуже важливо розмовляти з Байденом, тому що Байден у його розумінні - це авторитет... важкоатлет, який прийшов розмовляти з Путіним... Я думаю, що саме ця зустріч повинна буде... Якщо вона, звичайно, відбудеться і це не буде онлайн-зум формат, а стара добра офлайн-зустріч з рукостисканнями, якимось чаюванням... То ця зустріч може справді стати гарантом відносного спокою на кордонах між двома країнами – Росією та Україною", - сказав він.