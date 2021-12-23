23:06, Вчора

Влада поводиться як гопники: Комаровський обурений тиском Євген Комаровський висловився проти політичних переслідувань з боку влади

В Україні влада політично переслідує незгодних, заявив у програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" лікар і телеведучий Євген Комаровський. Так він прокоментував звільнення директора Миколаївського обласного Центру лікування інфекційних захворювань Світлани Федорової.

«Наша влада, якщо хтось їм не подобається, поводиться як гопники. Просто реальні гопники! Які повинні принизити людину, яка посміла розкрити рота, за будь-яку ціну. Наведемо такий приклад, і це буде важливо, коли прийде наступна влада. Я хотів би, щоб ми все записували, щоб потім запитати. Це в такій кількості, що так ми не запам'ятаємо. Ви пам'ятаєте конфлікт, який виник у Савіка Шустера з Порошенком? Ми всі це пам'ятаємо. І коли він виник, на Шустера нацькували податкову тощо. Тобто дивіться, сиділа якась людина у податковій і отримала сигнал: йди та кошмар ось той бізнес. Це він зробив чому — бо хтось йому зателефонував і сказав. Хтось, хто зателефонував і сказав: звільнити чоловіка. Хтось, хто сказав: спалити машину. Хтось генерував мерзенні способи з'ясування стосунків. І я хотів би, щоб президент, який прийде, сказав: "Як таке можливо? Хто конкретно телефонував?" Наразі таких прецедентів повно на кожному кроці. Ми на ваш бізнес нацькуємо перевірку тощо", — сказав він.

Читайте також: До Нового року бомбити не будуть - Комаровський про російську загрозу

Комаровський вважає, що за такі вчинки чиновників варто кримінально переслідувати.

"Я був упевнений, що це в країні наймерзотніше, що це має колись закінчитися. Що в країні право застосування сили мають право лише поліцейські й більше ніхто. Що як хтось силу застосував, на волі його немає. Я хочу чітко знати, що будь-який чиновник, який зателефонував у ЗМІ — те показуйте, це не показуйте, — у податкову, пожежну куди завгодно, і дав вказівки, він повинен не просто перестати бути чиновником, а щоб була кримінальна справа. Чому ми мовчимо? Ми йдемо стрімко до того, що ти відкриєш рота, і до тебе прийдуть перевіряти. І люди мовчать. Ми повертаємося в атмосферу комсомольських зборів, коли всі розуміють, що це нісенітниця, це неправильно, але ми мовчимо. І ми розуміємо, що ти хоч слово скажеш, і тебе звинуватять", — сказав він.

Читайте також: "Ви вбиваєте людей!" Гаряча суперечка у студії через вакцинацію

Нагадаємо, Миколаївська облрада достроково розірвала контракт із директором обласного Центру лікування інфекційних захворювань Світланою Федоровою. Рішення ухвалили на сесії облради. Сама Федорова назвала звільнення політичним тиском.

До цього Федорова заплатила своїм співробітникам 300% надбавки, як обіцяв уряд, через що почався конфлікт із місцевою владою. Також їй нещодавно спалили машину, а чоловіка звільнили з роботи.