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Викликає нудоту та огиду: доктор Комаровський пояснив, чому не хоче йти в політику Влада не думає, як виправляти свої помилки, а думає, як утриматися за свої посади, вважає Комаровський

В Україні політика викликає негативні емоції, тому що політична еліта думає лише про те, як утримати владу. Такою точкою зору поділився в програмі "Народ проти" на телеканалі "Україна 24" доктор Євген Комаровський.

Доктор відреагував на коментар одного з гостей у студії, який назвав Комаровського "політиком-початківцем",

"Я ще раз хотів би звернути увагу на наступний факт. Я, як "політик-початківець", знаю, що головна мета будь-якого політика - це отримати та утримати владу. Це головна мета "політика", (це таке бачення – ред.) для людини, у якої влада викликає нудоту й огиду", — сказав Комаровський.

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Він зазначив, що йому неприємні місця, з яких виконується управління країною.

"Тому я не є політиком. Я є "чемпіоном комунікацій". Я політикам зрозуміло пояснюю, в чому вони здійснюють фактично політичний "бандитизм" стосовно власного народу. Вони думають не про те, як виправити те, що я їм кажу, вони думають про те, що я хочу на їхнє місце. І я не хочу (на їхнє місце - ред.), вони мені огидні, ці місця", — сказав Комаровський.

У цій же програмі доктор Комаровський прокоментував заяву спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука про те, що Росія може завдати по Україні ядерного удару.

"Як ви розумієте, я ж не є експертом із заяви про ядерний удар тощо. Я просто весь час будую комунікаційні паралелі - ось як державна машина не може контактувати, знаходити спільну мову з людьми, коли йдеться про реальну загрозу, про те, що коронавірус. Ось так само з можливими війнами, з'ясуваннями відносин - комунікаційної стратегії немає і близько", - сказав він.

Нагадаємо, 22 грудня спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Росія може завдати по Україні ядерного удару. На такий крок Москва може піти через те, що Київ іде демократичним шляхом розвитку.

Глава ВР нагадав, що Україна відмовилася від ядерного потенціалу, але Росія не виконує Будапештський меморандум, який передбачає збереження територіальної цілісності нашої країни.

"Сьогодні Росія, яка стала гарантом ядерного роззброєння, натякає, що, якщо ми продовжимо свій демократичний розвиток, вона може завдати нам навіть ядерного удару. Жодні дані нам у 1996 році гарантії не працюють, ми беззахисні перед ядерною загрозою", – сказав Стефанчук.

Він додав, що Росія вже порушила свої зобов'язання у 2014 році й продовжує це робити у 2021-му.