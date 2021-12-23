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Після каденції Зеленського й про нього можуть спливти цікаві речі, вважає Кошулинський Зеленський в Омані міг з Москви отримати чималу суму грошей, доставлену літаком, сказав Кошулинський

В Україні є ознаки появи несприятливої тенденції, що стосується переслідування колишніх президентів. Чи може це в майбутньому відбитися і на президенті Володимирі Зеленському, розповів у програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" колишній народний депутат і кандидат у президенти України на виборах 2019 року Руслан Кошулинський.

"20 грудня 2019 рік, таємний протокол "Нафтогаз - Газпром", коли Нафтогаз відмовляється від позовних вимог до Газпрому на суму понад 15 млрд доларів США, які ми виграли в Стокгольмському арбітражі. Після того, 7 січня 2020 року президент Зеленський випадково з'являється в Омані. Нагадаю, що це офшор арабський. І випадково, якимось дивом на московському літачку приїжджає перемовник, який щось туди привозить. Подейкують, чималеньку суму. А чому я про це говорю? Тому що у нас, у єдиної країни у світі, були всі юридичні підстави зупинити добудову "Північного потоку-2". Україна самостійно від цього відмовилася. Подейкують про велику суму в готівці, яку привезли в Оман... Це публічна інформація",- зазначив екснардеп.

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На уточнення ведучого, що перевірити цю інформацію неможливо, Кошулинський порадив дочекатися закінчення каденції Зеленського

"Давайте про це поговоримо, коли він (Зеленський - ред.) перестане бути президентом... Нехай він відкриє "ящик Пандори". А це (якщо дійде до можливого розслідування - ред.) будуть досить цікаві речі... Читайте попереднього президента, я говорю про Кучму, якій цілу книгу написав – "Україна не Росія". Нічого не вийде. Якщо хтось собі думає, що він тут буде вічним президентом - нехай забуде! Хоч би ти, який (хороший - ред.) був, але в Україні такого не буде. Всі так думали, але не вийде так", — сказав політик.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Також й політолог Вадим Карасьов заявив, що Петро Порошенко не заслужив, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань.

"Це погана традиція, коли в Україні новий президент починає переслідувати попередніх президентів. Кучма — Кравчука та Звягільського, який переховувався в Ізраїлі. Янукович — Тимошенко, вона була не президентом, але вона була прем'єром, фіналістом президентської кампанії, і була засуджена несправедливо, була в колонії. І чим це закінчилося для Януковича? Порошенко не без гріхів, багато гріхів на ньому. Але він не заслуговує, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань, вручали ці повістки", - сказав політолог.