21:07, Сьогодні

Вигадали, щоб прикрити справу "вагнерівців" — Гончаренко про підозру Порошенку Олексій Гончаренко розповів, чого добиваються у "Слузі народу"

Справу проти п'ятого президента України Петра Порошенка придумали, щоб прикрити скандал із "вагнергейтом", заявив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Коли хтось, як Зеленський та його поплічники кричать "тримай злодія", ми знаємо, що це означає. Насправді ми порушували питання про державну зраду Зеленського ще раніше, ще у справі "вагнерівців". Їм здається, що це все закінчилося, але воно зовсім не закінчилося. Ми отримуємо все нові й нові свідчення того, як зливалася ця операція, і це є пряма державна зрада. Щоб якимось чином прикрити цю зраду, Зеленський вигадав цю історію - давайте Порошенка звинувачувати у подіях 2014-2015 років", — сказав він.

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Також, на думку Гончаренка, у "Слузі народу" хочуть обмежити Порошенкові доступ до парламенту.

"У них ("слуг народу" — ред.) таке відчуття, що вони тут боги, царі. Порошенко заходив у сесійну залу, Гончаренко, Кучеренко, інші мої колеги не тому, що вони комусь подобаються, а тому - що цих людей обрав український народ на прямих виборах, і за Порошенка та його партію проголосували сотні тисяч людей. Тому він зайшов у Верховну Раду і заходитиме. Але зі слів Арахамії зрозуміло, що їм це дуже не подобається, бо вони дуже хочуть обмежити Порошенка у можливості пересуватися світом, щоб працювати на Україну та на проукраїнську коаліцію. Ні для кого не секрет, що Порошенко має високий авторитет у міжнародних колах, що його знають і поважають, у нього широке коло контактів. Так користуйтесь цим на благо України! Ні, у Зеленського все працює інакше, він боїться цього, і його завдання — не пускати Порошенка до Ради, не пускати за кордон, якимось чином його обмежити. Тому ліпляться такі справи, як ми бачимо. Робляться абсолютно політичні звинувачення, і надалі буде політичне переслідування. Нічого нового, це триває вже третій рік. Було вже понад 50 справ проти Порошенка — за Томос, за наказ про контрнаступ на Донбасі, щодо проходження кораблів через Керченську протоку, де взагалі Україна виграла морський трибунал у Гамбурзі тощо. Все це дуже погана історія", — сказав він.

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Раніше глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що повідомлення про підозру Петру Порошенку "було очікуваним". Він зазначив, що якщо підтвердиться інформація про роль п'ятого президента Петра Порошенка у "вугільній схемі", яку у понеділок оприлюднила СБУ, то політику необхідно "заборонити заходити до Верховної Ради".

"Медведчук ніколи не казав, що він патріот. Коли Порошенко щокроку кричав, що він патріот, а потім таке робив... якщо він це робив, то я думаю, що оцінка буде і політична, і громадська", - сказав нардеп.

П'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.