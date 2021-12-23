20:09, Сьогодні

Байден не залишить Україну: політолог нагадав про вихід США з Афганістану У 2022 році у світі проходитиме битва геополітичних екстремалів, сказав політолог

США до останнього захищатимуть позицію України. Своєю чергою Росія намагається зробити так, щоб американці в Україні зазнали поразки, як раніше в ситуації з Афганістаном. Такою думкою поділився в ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

Карасьов підкреслив, що діалог президента США Джозефа Байдена і президента РФ Володимира Путіна буде складним.

"Зрозуміло, Байден захищатиме до останнього позицію України... Тому що Байден не може піти з України так, як він пішов з Афганістану. Росія це теж розуміє, і хоче зробити так, щоб це було ще одним кроком геополітичної поразки Сполучених Штатів Америки. Тому що після того як американці покинули Афганістан у такому хаотичному стилі, було підірвано довіру до США з боку європейських союзників по НАТО. Як вийти сьогодні Байдену, американцям з України? Це теж питання. Я не думаю, що це будуть прості переговори (США з Росією – ред.), вони будуть дуже складні, і можуть не домовитися", — сказав Карасьов.

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Карасьов зазначив, що протистояння США і Росії з геополітичної точки зору є серйозним. Крім того, на його думку, такі "батли" у 2022 році ще більше посиляться.

"Розумієте, можна ставитися так, що, мовляв, не нападе (Росія на Україну - ред.), що нічого не буде, що це все блеф. Один раз блеф може спрацювати, другий раз він може спрацювати, а третій раз, якщо тільки буде блеф, тільки загроза, то — все. Це удар по репутації, удар по іміджу, це означає, що (Путін — ред.) - "паперовий тигр". До речі, американці може і хочуть довести, що Путін тільки лякає, але не може... Тоді зрозуміло, що Росія тільки програє від цього. Тому цей "батл" геополітично є досить серйозним. Ми розслабляємося трохи перед Новим роком, але, я думаю, розслаблятися треба так, щоб не забувати, що у 2022 році буде битва екстремалів геополітичних, і тільки геополітичних", — сказав політолог.

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Своєю чергою заступник головного редактора каналу "Дождь" Дмитро Єловський зазначив, що зустріч Байдена з Путіним може стати гарантом відносного спокою на кордонах між Росією та Україною.

"Для Путіна, звичайно, дуже важливо розмовляти з Байденом, тому що Байден у його розумінні - це авторитет... важкоатлет, який прийшов розмовляти з Путіним... Я думаю, що саме ця зустріч повинна буде... Якщо вона, звичайно, відбудеться і це не буде онлайн-зум формат, а стара-добра офлайн-зустріч з рукостисканнями, якимось чаюванням... То ця зустріч може справді стати гарантом відносного спокою на кордонах між двома країнами – Росією та Україною", - говорить він.

17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня п. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.

Своєю чергою народний депутат VII-VIII скликань Юрій Бублик у коментарі на телеканалі "Україна 24" заявив, що США є стримувальним фактором агресії Росії.

"Якби не США, то Україна давно б втратила свою державність. Однозначно відповісти складно. З одного боку - ні, не допоможуть, тому що у війні мають перемагати українці. З іншого боку - завдяки сприянню США нам перемогти підступного агресора буде легше", - сказав він.