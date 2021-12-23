Переслідування попередників — погана традиція: Карасьов про підозру Порошенку

Пора згадати про те, чим закінчилося переслідування Януковича політичного опонента Тимошенко, зазначив Карасьов

Переслідування попередників — погана традиція: Карасьов про підозру Порошенку

Петро Порошенко не заслужив, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Якщо про висновки, то давайте (згадаємо - ред.) передісторію. Це з часів "Орестеї" Есхіла (трилогія трагедій давньогрецького драматурга Есхіла — ред.) ключовим питанням було - помста чи правосуддя. Це (підозра Порошенку — ред.) якраз про це", — сказав Карасьов.

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Він зазначив, що переслідування колишніх правителів держави ні до чого доброго не призведе.

"Це погана традиція, коли в Україні новий президент починає переслідувати попередніх президентів. Кучма — Кравчука та Звягільського, який переховувався в Ізраїлі. Янукович — Тимошенко, вона була не президентом, але вона була прем'єром, фіналістом президентської кампанії, і була засуджена несправедливо, була в колонії. І чим це закінчилося для Януковича? Порошенко не без гріхів, багато гріхів на ньому. Але він не заслуговує, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань, вручали ці повістки", - сказав політолог.

Нагадаємо, раніше народний депутат Михайло Цимбалюк також звернув увагу на те, що підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Джерело Україна 24 Теги Петро Порошенко Вадим Карасьов Леонід Кравчук Віктор Янукович Леонід Кучма