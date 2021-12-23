19:14, Сьогодні

Переслідування попередників — погана традиція: Карасьов про підозру Порошенку Пора згадати про те, чим закінчилося переслідування Януковича політичного опонента Тимошенко, зазначив Карасьов

Петро Порошенко не заслужив, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань. Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політолог Вадим Карасьов.

"Якщо про висновки, то давайте (згадаємо - ред.) передісторію. Це з часів "Орестеї" Есхіла (трилогія трагедій давньогрецького драматурга Есхіла — ред.) ключовим питанням було - помста чи правосуддя. Це (підозра Порошенку — ред.) якраз про це", — сказав Карасьов.

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Він зазначив, що переслідування колишніх правителів держави ні до чого доброго не призведе.

"Це погана традиція, коли в Україні новий президент починає переслідувати попередніх президентів. Кучма — Кравчука та Звягільського, який переховувався в Ізраїлі. Янукович — Тимошенко, вона була не президентом, але вона була прем'єром, фіналістом президентської кампанії, і була засуджена несправедливо, була в колонії. І чим це закінчилося для Януковича? Порошенко не без гріхів, багато гріхів на ньому. Але він не заслуговує, щоб за ним ганялися детективи Державного бюро розслідувань, вручали ці повістки", - сказав політолог.

Нагадаємо, раніше народний депутат Михайло Цимбалюк також звернув увагу на те, що підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.