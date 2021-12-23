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Зустріч Байдена та Путіна допоможе Україні: експерт розповів як "Для Путіна, звичайно, дуже важливо розмовляти з Байденом, тому що Байден у його розумінні - це авторитет"

Зустріч президента США Джо Байдена з російським колегою Володимиром Путіним може стати гарантом відносного спокою на кордонах між Росією та Україною. Про це сказав в ефірі телеканалу "Україна 24" заступник головного редактора каналу "Дождь" Дмитро Єловський.

За словами журналіста, Володимир Путін вважає наддержавами лише Росію та США, тому зустріч з американським лідером дуже важлива для господаря Кремля.

"Путін, звісно, мріє про прямі контакти з США. Для нього всі європейські лідери, як мені здається, - це ставленики, представники Вашингтона в "суміжних територіях". Тобто в голові у нашого президента є дві наддержави - Америка і Росія, - між якими розміщується Європа, яка "частково туди, частково - сюди", але це однак якась риторика Радянського Союзу", - каже Єловський.

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Журналіст також зазначає, що зустріч Путіна й Байдена може виявитися важливою і для України.

"Для Путіна, звичайно, дуже важливо розмовляти з Байденом, тому що Байден у його розумінні - це авторитет... важкоатлет, який прийшов розмовляти з Путіним... Я думаю, що саме ця зустріч повинна буде... Якщо вона, звичайно, відбудеться і це не буде онлайн-зум формат, а стара-добра офлайн-зустріч з рукостисканнями, якимось чаюванням... То ця зустріч може справді стати гарантом відносного спокою на кордонах між двома країнами – Росією та Україною", - говорить він.

Раніше російська політична експертка Ольга Курносова в ефірі телеканалу "Україна 24" розповіла, чи можлива зустріч президента України Володимира Зеленського та президента Росії Володимира Путіна.

За її словами, щоб зробити цю зустріч можливою, необхідно, щоб було якесь рішення, яке на ній може бути ухвалене.

"Поки що такого рішення немає, теми для розмови немає. Навряд чи така зустріч відбудеться", - сказала вона.