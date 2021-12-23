18:34, Сьогодні

Підозра Порошенку виглядає політично вмотивованою — Мартиненко Коли йде складання тексту підозри колишньому президенту, важливо не допускати помилки, зазначив Мартиненко

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку виглядає політично вмотивованою. Ця обставина може вплинути на ставлення до України міжнародних партнерів.

Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Тут немає простого рішення, тому що ця справа складається з двох складових. Одна складова - юридична. Друга - політична. Політичну складову можна розділити, мабуть, ще на декілька моментів - на те, що відбувається всередині країни, і як країну сприймають наші західні партнери. Дуже важливо, щоб Україна не втратила довіру, не втратила розуміння", — сказав він.

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Мартиненко додав, що сам текст підозри Порошенку складений некоректно.

"Я її (підозру – ред.) сам читав, і до другої години ночі намагався зрозуміти, а що ж там відбувається, і чому там не з Адама і Єви починається, а тільки з початку 20 століття. Тобто воно виглядає дещо політично мотивованим",- сказав ексрадник Авакова.

Він підкреслив, що в Україні перед законом всі рівні, відповідати за свої порушення повинні всі, попри посаду.

"З іншого боку, звичайно, за всі злочини, які у нас скоїв будь-який громадянин, у нас всі повинні бути абсолютно рівні перед законом і нести покарання, якщо вони винні, або бути виправданими. Тут питання виглядає дуже просто. Коли представниця правоохоронних органів офіційно виступає і говорить про те, що тут участь адвокатів не передбачалася, то я б її відправив на 1 або на 2 курс юридичного факультету будь-якого вишу. Там розписана вся процедура, і участь адвокатів на будь-якому етапі справи передбачається з самого початку", - підкреслив Мартиненко.

Зазначимо, що пресслужба ДБР сьогодні опублікувала повідомлення про те, що на свою територію не пустила адвокатів Порошенка, оскільки вони з'явилися туди без свого підзахисного.

"На сьогодні в ДБР викликаний народний депутат України Петро Порошенко. Якби він прибув у певний час, його адвокати могли б супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулося ніякого порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР", — йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше народний депутат Михайло Цимбалюк також звернув увагу на те, що підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.