Підозра Порошенку виглядає політично вмотивованою — Мартиненко 

Коли йде складання тексту підозри колишньому президенту, важливо не допускати помилки, зазначив Мартиненко

Підозра Порошенку виглядає політично вмотивованою — Мартиненко 

Підозра п'ятому президенту України Петру Порошенку виглядає політично вмотивованою. Ця обставина може вплинути на ставлення до України міжнародних партнерів. 

Про це повідомив у ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"Тут немає простого рішення, тому що ця справа складається з двох складових. Одна складова - юридична. Друга - політична. Політичну складову можна розділити, мабуть, ще на декілька моментів - на те, що відбувається всередині країни, і як країну сприймають наші західні партнери. Дуже важливо, щоб Україна не втратила довіру, не втратила розуміння", — сказав він.

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Мартиненко додав, що сам текст підозри Порошенку складений некоректно.

"Я її (підозру – ред.) сам читав, і до другої години ночі намагався зрозуміти, а що ж там відбувається, і чому там не з Адама і Єви починається, а тільки з початку 20 століття. Тобто воно виглядає дещо політично мотивованим",- сказав ексрадник Авакова.

Він підкреслив, що в Україні перед законом всі рівні, відповідати за свої порушення повинні всі, попри посаду. 

"З іншого боку, звичайно, за всі злочини, які у нас скоїв будь-який громадянин, у нас всі повинні бути абсолютно рівні перед законом і нести покарання, якщо вони винні, або бути виправданими. Тут питання виглядає дуже просто. Коли представниця правоохоронних органів офіційно виступає і говорить про те, що тут участь адвокатів не передбачалася, то я б її відправив на 1 або на 2 курс юридичного факультету будь-якого вишу. Там розписана вся процедура, і участь адвокатів на будь-якому етапі справи передбачається з самого початку", - підкреслив Мартиненко.

Зазначимо, що пресслужба ДБР сьогодні опублікувала повідомлення про те, що на свою територію не пустила адвокатів Порошенка, оскільки вони з'явилися туди без свого підзахисного.

"На сьогодні в ДБР викликаний народний депутат України Петро Порошенко. Якби він прибув у певний час, його адвокати могли б супроводжувати депутата на законних підставах. Без підозрюваного слідчі не могли вчиняти жодних процесуальних дій, тому присутність адвокатів у кабінетах слідчих не мала жодного сенсу. Тому не відбулося ніякого порушення закону через недопуск адвокатів Петра Порошенка на режимну територію ДБР", — йдеться на сайті відомства.

Нагадаємо, раніше народний депутат Михайло Цимбалюк також звернув увагу на те, що підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.

Як відомо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов. Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один з її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Джерело Україна 24 Теги Арсен Аваков Петро Порошенко Володимир Мартиненко