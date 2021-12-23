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Боятися нічого: у яких випадках у ЗСУ служитимуть жінки За 6 хвиль мобілізації в Україні призвали майже 200 тисяч осіб, і жодна жінка без її згоди на цю службу не потрапила

Призивати жінок на службу до ЗСУ будуть лише у випадках військового стану або в особливий період під час мобілізації. Про це під час брифінгу розповів начальник управління персоналу штабу КСВ ЗСУ Роман Горбач.

"У мирний час відбувається накопичення так званого людського ресурсу, проводиться якісна, кількісна характеристика всіх військово-облікових спеціальностей. І лише за крайньої необхідності військові фахівці-жінки будуть задіяні на військовій службі: у разі запровадження військового стану або в особливий період під час мобілізації" , – розповів він.

Горбач додав, що алгоритм постанови такий самий, як і був раніше. Інші категорії за власним бажанням могли стати на військовий облік і раніше. А тепер список розширили, і тут уже кожна жінка, яка підпадає під затверджений перелік Міноборони, має до кінця 2022 року стати на військовий облік.

"До мене вже звертаються жінки, які пишуть, що хочуть бути законослухняними громадянками. Запитують, чи потрапили їхні професії до цього списку, і вони вже сьогодні готові йти до територіального центру комплектування, щоб реєструватися на військовий облік", - розповів він.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних. Документ набув чинності 17 грудня.

Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).

Раніше військовий, колишній народний депутат України Андрій Тетерук в ефірі телеканалу "Україна 24" розповів, навіщо потрібен військовий облік для жінок.

"Треба розуміти причинно-наслідковий зв'язок: жінок потрібно ставити на облік, бо Російська Федерація напала на нашу державу, і ми мусимо боронити свою землю. Для того, щоби уникнути ситуації 2014-205 рр, коли у нас були дезертири, парламент ще попереднього скликання придумав, як створити сучасну систему обліку військовозобов'язаних. Я бачу тут виключно позитив. Чим більше громадян України буде проходити відповідну підготовку, бути готовими захищати країну - тим краще", - сказав він.