17:07, Сьогодні

Дипломат розповіла, як Україна повинна реагувати на фейк про хімічну зброю Росія засмічує медіапростір фейками, коли через свята швидкої реакції на них не буде, вважає дипломат

Росія вибрала "вдалий час" для проведення інформаційної атаки, яка спрямована на дискредитацію України. Такою точкою зору поділилася в програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" дипломат Юлія Осмоловська.

"Те, що я зустрічала в порадах експертів, які розбираються в цій проблематиці... Непоганим кроком, можливо, було б офіційне запрошення від українського уряду представникам міжнародних організацій - ООН та організації з контролю хімічної зброї. Це для того, щоб відповідні делегації змогли приїхати та подивитися все на місцях. З іншого боку, такий крок може виглядати так, що ми зараз починаємо виправдовуватися. Це одна з тих цілей, яку Росія досягає такими інформаційними вкиданнями. Тому що на це буде відтягнута певна увага міжнародної громадськості, певні ресурси, в тому числі й українські, щоб спростувати ці фейки", - сказала дипломат.

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Вона зазначила, що різдвяні та новорічні канікули можуть посприяти "окрасу" російських фейків, оскільки швидкої реакції на них не буде.

"Поява таких заяв у період проведення різдвяних канікул і свят у Західній Європі, за російськими розрахунками, - правильно та своєчасно. Тому що немає можливості швидкого реагування на такі вкидання. Якщо ми подивимося на коментарі російської сторони щодо того, що відбувається зараз, то вони якраз акцентують на тому, що в інформаційному полі російська пропаганда грає на випередження. Вона досить влучно поширює будь-які матеріали дискредитаційного характеру щодо України, а також своїх перемог на зовнішньополітичній арені. Я зараз маю на увазі їхню публікацію проєктів угод, які були спрямовані американській стороні щодо гарантій у сфері безпеки, і їх коментування в публічній площині. Тому ми розуміємо, що російська сторона зараз намагається отримати "верхню руку", якщо хочете, в інформаційно-медійному полі, щоб нейтралізувати будь-які коментарі, реакції, заяви з боку наших західних партнерів", - сказала Осмоловська.

До слова, поширення Росією фейку про хімічну зброю в Україні викликало серйозну заклопотаність у російського політика Леоніда Гозмана.

"Якби я був на місці керівника вашої країни, то я б максимально серйозно готувався до атаки з боку збройних сил Російської Федерації. По-перше, все-таки військ там багато, здається, вони не зменшуються, а збільшуються. Але мене дуже лякає ще одна подія, яка сталася. Декілька днів тому міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав, що, за його даними, стільки-то там американців приїжджають до вас на лінію зіткнення на Донбасі та привозять туди хімічну зброю. Держдепартамент вже сказав, що все це повна дурниця, ніякої хімічної зброї, ніяких американців там немає. Але річ у тому, що наші керівники абсолютно істерично шукають привід до війни", - сказав політик.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на Сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти й готують провокацію.

"Для здійснення провокації в містах Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння, – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.