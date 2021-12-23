16:35, Сьогодні

Скандал із Галушком: політтехнолог розповів про проблеми президента "Рейтинг падає"

Такі скандали, як із народним депутатом із фракції "Слуга народу" Миколою Галушком, діють на людей, як червона ганчірка. Таку думку висловив в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Андрій Золотарьов.

"У цій ситуації нормально було, якби відправив адвоката і нехай він "розриває" поліцію за незаконні дії. А так щоразу ми бачимо, що... як реагують на це люди? На них це діє, як червона ганчірка", - сказав він.

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"За великим рахунком Зеленський не мав якихось катастрофічних провалів - не обвалилася гривня, не було бюджетної кризи, відносно стабільна ситуація на Донбасі. Але рейтинг падає. Три чверті проблем президента – це якраз "слуги". Люди очікували, що будуть інші, прийдуть справді нові обличчя. А побачили, що "нові" обличчя зі звичками "старих", - розповів Золотарьов.

На його думку, на прикладі Галушка видно, що такі речі дуже сильно "мінусують президенту":

"Тобто показують, що просто змінилися людини при владі, а система залишилася тією ж. Я думаю, що в цій ситуації в кулуарах різні чутки - одні говорять про те, що зараз Галушко потрібен більше Зеленському - монобільшість важливо зберегти, - ніж Зеленський Галушку. Але в будь-якому разі реакція президента має бути на такі речі, бо падає все зрештою на нього".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.