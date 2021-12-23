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Разумков пояснив, як роздача українських паспортів може відбитися на виборах Якщо роздати паспорти та проводити електронне голосування, то отримаємо "транзитний сервер", сказав Разумков

Дозвіл в Україні разом з українським паспортом мати паспорти інших держав, може відбитися на прозорості виборів і призведе до фальсифікацій під час підрахунку голосів. Такою думкою поділився у програмі "Ток-шоу № 1" на телеканалі "Україна 24" колишній голова Верховної Ради України (ВРУ) Дмитро Разумков.

"Ми звернулися до Конституційного Суду, щоб нам роз'яснили, що таке "єдине" (громадянство - ред.). Якщо ми запитаємо у суспільства, що таке "єдине", (суспільство відповість – ред.), що це "одне". А президент вважає, що не "одне". У Конституції написано, що "одне", а він вносить законопроєкт, який говорить, що давайте буде кілька (громадянств – ред.)", — зазначив ексспікер ВРУ.

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Разумков вважає, що наслідки можуть бути для країни дуже несприятливими.

"У вас є доступ до Мінцифри. Якщо у вас є адміністративний вплив, то ми, як (під час проведення виборів – ред.) вибори 2004 року з так званим транзитним сервером, отримуємо транзитний сервер в режимі, де однією кнопкою можна буде змінити результати виборів, так, як тобі потрібно. Це точно не демократія. Навіть у США до цього не дійшли... Є в Естонії, але в Естонії півтора мільйона населення на всю країну, і у них все переведено в електронну систему. Є ще одна держава, де це застосовується, з якої бере приклад президент України, який є автором цього законопроєкту - це Російська Федерація, де останні вибори відбулися саме за такою системою. Як проходять вибори в сусідній державі, я думаю, що всі добре розуміють", — підкреслив Разумков.

Колишній спікер зазначив, що воююча країна повинна уникати таких підходів.

"Тому це неправильний підхід. Я вже не кажу про те, що у воюючій державі ми повинні чітко розуміти, що люди, які перебувають біля керма держави, на державних посадах, повинні мати єдине громадянство. Тому що, якщо у тебе є два громадянства, ти не будеш переживати... Тільки, коли у тебе тут живуть батьки, тут навчаються діти, тут ти працюєш, тут твоя квартира, твій будинок, рахунки, у тебе немає офшорів, у тебе немає бізнесу відкритого або прихованого, ти будеш лікуватися тут, а не поїдеш до Швейцарії, то ти будеш за це переживати. А якщо тобі байдуже, то ти не маєш права бути на державних посадах", — сказав Разумков.

До слова, раніше нардеп від "Слуги народу", член Комітету з правоохоронної діяльності Олександр Бакумов розповів, що в Україні немає органів, які б зобов'язували перевіряти чиновників на подвійне громадянство.

"Якщо ми говоримо з приводу подвійного громадянства або наявності іншого громадянства, то тут ми ні в кого не запитаємо. Українське законодавство на сьогодні побудоване таким чином, що спеціальна перевірка не передбачає, не покладає на жоден державний орган обов'язку з перевірки на наявність іншого громадянства. Навіть для чиновників. У нас ні на один інститут не покладено обов'язок перевірити, чи є у особи громадянство чи підданство іншої країни", — сказав депутат.

Нагадаємо, 1 грудня у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до народних депутатів. Під час промови він анонсував внесення до Верховної Ради законопроєкту про множинне громадянство.

"Я знаю, наскільки важливе для українців, які проживають у США, Канаді та ЄС, питання множинного громадянства. Сьогодні я подаю відповідний законопроєкт на розгляд парламенту", – сказав Зеленський.

Варто зазначити, що у травні 2020 року було відкладено законопроєкт №2590 "Про внесення змін до деяких законів України щодо питань громадянства". 19 травня Дмитро Разумков, який на той момент був головою Верховної Ради, заявив, що законопроєкт знятий з розгляду після звернення керівників декількох фракцій. Відомо, що проєкт закону піддали критиці через те, що він був розроблений без залучення представників громадських об'єднань трудових мігрантів.