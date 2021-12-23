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Оголошення підозри Порошенку: адвокат назвав шоу дії Офісу президента "Це не початок посадок, це – переслідування опозиції"

Ситуація з підозрою на п'ятому президенту України Петру Порошенку - шоу під впливом Офісу президента Володимира Зеленського. Про це заявив в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" адвокат Порошенка Ілля Новіков.

"Якщо вони вважають, що Порошенко така людина, що повинна бути під запобіжним заходом - чому вони оголошують підозру в той час, коли вона перебуває за кордоном? Ми вважаємо, що це шоу під впливом Офісу президента Володимира Зеленського", - сказав він.

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Новіков також звернув увагу на те, що підозра була підписана не генеральним прокурором Іриною Венедиктовою, а її другим заступником. Отже, правоохоронці сумніваються в успіху цієї справи.

"Ми вважаємо це чітким індикатором того, що на прокурора тиснуть і я навіть не уявляю, щоб не Офіс президента чинив цей тиск".

Адвокат зазначив, що переслідуючи політиків, влада намагається усунути опозицію.

"Це не початок посадок, це – переслідування опозиції. У цьому впевнений Петро Порошенко і це його офіційне ставлення до ситуації, що відбувається".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.