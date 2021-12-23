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Пресконференція Путіна: правозахисник розповів, на що чекати Україні Правоозахинсик Марк Фейгін вважає, що Путін вже відкрито заявляє про свож бажання захопити Україну

Нова риторика президента РФ щодо України стала більш ескалаційною. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін, коментуючи прес-конференцію Володимира Путіна у четвер, 23 грудня.

"Прогрес у гірший бік. Якщо навіть порівняти з торішньою конференцією з приводу України та взаємовідносин із НАТО - абсолютно точно можна трактувати, як ворожі висловлювання", - говорить він.

Експерт зазначив, що у пресконференції Путіна насторожує момент, де він вимагає від США негайної відповіді (щодо проєктів між російським МЗС і НАТО,- ред.).

"Можливо, це ознака того, що вони якийсь вибрали план більш прискорений. Адже відповідь не може бути швидкою, можна почати процедуру. Але ж Україна не згодна, і що тоді? Ну домовитеся ви зі США, країнами НАТО і судячи з того , згадує Путін і те, що міститься в проєкті угод МЗС з НАТО - відвести всю інфраструктуру до травня 1997. Путін далі йде, не лише у бік України, а й у країни колишнього "східного блоку". Він про це сам особисто тепер заявляє. І це, звичайно, має насторожувати", - говорить юрист.

Також Фейгін вважає, що для Москви ключовим залишається питання про включення до складу країни окупованої частини українського Донбасу. Але у Кремлі не форсуватимуть вирішення цього питання.

"Референдумів жодних не буде, вони просто визнають цю територію своєю територією. Але тоді зникне гачок, на якому можна було качати ситуацію в Україні. Тож вони це питання форсувати не будуть, бо потрібно домогтися головного – щоб Україна відмовилася від своєї державності. Якщо зовсім вони програють – тоді просто приєднають ОРДЛО", - вважає правозахисник.

Фейгін не вірить у те, що проросійські бойовики виконуватимуть угоди щодо припинення вогню на сході України.

"Якщо буде потреба у провокаційних діях - повірте мені, ніхто паритися не буде і в новорічну ніч влаштують канонаду", - говорить він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Раніше член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що РФ розблокувала переговори щодо Донбасу і погодилася на припинення вогню.

"Я вважаю, що ось тільки позавчора держсекретар США зробив заяву про те, що переговори з Росією почнуться після того, як відбудеться деескалація. Росія зацікавлена в переговорах зі США, ми розуміємо, що все, що зараз відбувається на нашому кордоні - стимуляція США для досягнення якогось компромісу з РФ. Тому я думаю, що вчора була демонстрація готовності до деескалації для того, щоб розпочався діалог з Вашингтоном. Хоча, можливо, я чогось не знаю і є інші мотиви, про які мені невідомо", - сказав журналіст.