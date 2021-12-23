Пресконференція Путіна: правозахисник розповів, на що чекати Україні

Правоозахинсик Марк Фейгін вважає, що Путін вже відкрито заявляє про свож бажання захопити Україну

Пресконференція Путіна: правозахисник розповів, на що чекати Україні

Нова риторика президента РФ щодо України стала більш ескалаційною. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін, коментуючи прес-конференцію Володимира Путіна у четвер, 23 грудня.

"Прогрес у гірший бік. Якщо навіть порівняти з торішньою конференцією з приводу України та взаємовідносин із НАТО - абсолютно точно можна трактувати, як ворожі висловлювання", - говорить він.

Експерт зазначив, що у пресконференції Путіна насторожує момент, де він вимагає від США негайної відповіді (щодо проєктів між російським МЗС і НАТО,- ред.). 

"Можливо, це ознака того, що вони якийсь вибрали план більш прискорений. Адже відповідь не може бути швидкою, можна почати процедуру. Але ж Україна не згодна, і що тоді? Ну домовитеся ви зі США, країнами НАТО і судячи з того ,  згадує Путін і те, що міститься в проєкті угод МЗС з НАТО - відвести всю інфраструктуру до травня 1997. Путін далі йде, не лише у бік України, а й у країни колишнього "східного блоку". Він про це сам особисто тепер заявляє. І це, звичайно, має насторожувати", - говорить юрист.

Також Фейгін вважає, що для Москви ключовим залишається питання про включення до складу країни окупованої частини українського Донбасу. Але у Кремлі не форсуватимуть вирішення цього питання. 

"Референдумів жодних не буде, вони просто визнають цю територію своєю територією. Але тоді зникне гачок, на якому можна було качати ситуацію в Україні. Тож вони це питання форсувати не будуть, бо потрібно домогтися головного – щоб Україна відмовилася від своєї державності. Якщо зовсім вони програють – тоді просто приєднають ОРДЛО", - вважає правозахисник.

Фейгін не вірить у те, що проросійські бойовики виконуватимуть угоди щодо припинення вогню на сході України. 

"Якщо буде потреба у провокаційних діях - повірте мені, ніхто паритися не буде і в новорічну ніч влаштують канонаду", - говорить він.

Нагадаємо, у п'ятницю, 17 грудня, пресслужба МЗС РФ заявила, що США були передані проєкти договору про гарантії безпеки та угоди щодо заходів із забезпечення безпеки РФ та країн-членів НАТО, які, зокрема, передбачають заборону на включення до складу Альянсу країн колишнього СРСР.

"У ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", – йдеться у повідомленні.

Раніше член української делегації в ТКГ, журналіст Сергій Гармаш в ефірі телеканалу "Україна 24" повідомив, що РФ розблокувала переговори щодо Донбасу і погодилася на припинення вогню.

"Я вважаю, що ось тільки позавчора держсекретар США зробив заяву про те, що переговори з Росією почнуться після того, як відбудеться деескалація. Росія зацікавлена в переговорах зі США, ми розуміємо, що все, що зараз відбувається на нашому кордоні - стимуляція США для досягнення якогось компромісу з РФ. Тому я думаю, що вчора була демонстрація готовності до деескалації для того, щоб розпочався діалог з Вашингтоном. Хоча, можливо, я чогось не знаю і є інші мотиви, про які мені невідомо", - сказав журналіст.

Джерело Україна 24 Теги Володимир Путін Марк Фейгін Україна