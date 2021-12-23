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Росія розблокувала переговори щодо Донбасу: подробиці Експерт вважає, що так Росія показує готовність до переговорів із США

Росія у Тристоронній контактній групі погодилася повернутися до режиму припинення вогню на Донбасі. Про це повідомив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" член української делегації у ТКГ, журналіст Сергій Гармаш.

За його словами, Росія блокувала будь-які домовленості до вчорашнього дня (22 грудня), коли позиція делегації різко змінилася.

"На початку засідання вони висували старі вимоги, які нездійсненні, фактично. Але потім щось змінилося, можливо, був дзвінок з Москви і вони зайняли більш конструктивну позицію", - говорить він.

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Гармаш вважає, що в Кремлі погодились на режим тиші на Донбасі, щоб отримати переговори з США.

"Я вважаю, що ось тільки позавчора держсекретар США зробив заяву про те, що переговори з Росією почнуться після того, як відбудеться деескалація. Росія зацікавлена в переговорах зі США, ми розуміємо, що все, що зараз відбувається на нашому кордоні - стимуляція США для досягнення якогось компромісу з РФ. Тому я думаю, що вчора була демонстрація готовності до деескалації для того, щоб розпочався діалог з Вашингтоном. Хоча, можливо, я чогось не знаю і є інші мотиви, про які мені невідомо", - сказав журналіст.

При цьому він зазначив, що якщо навіть після успішних переговорів на Донбасі виникатимуть провокації, українські військові повинні на них відповідати.

"Я думаю, що наші військові повинні діяти за ситуацією. Якщо по нас стрілятимуть, ми повинні відповідати, як і записано в механізмах порушення режиму припинення вогню. З дозволу вищого військового начальства. Справа у політичній волі. За всіх тих механізмів, які вони зараз вимагають переглянути, але перемир'я більш-менш пів року існувало, ми щодня людей не втрачали. Бо була політична воля. На жаль, зараз це тактичний інтерес, не стратегічний. Тобто перемир'я може недовго тривати", - зазначив експерт.

Гармаш зауважив, що сторонам так і не вдалося домовитись про відкриття КПВВ.

"Та сторона запропонувала відкрити КПВВ до 10 січня. Але в обмін на це вони вимагають, щоб ми визнали всі документи ОРДЛО та російську вакцину. Я думаю, вони чудово розуміють, що такі вимоги нездійсненні. Ми ж заявили, що готові вже з сьогоднішнього дня відкрити всі КПВВ без жодних вимог і навіть безстроково. На жаль, наша ініціатива не знайшла у них підтримки", - розповів Гармаш.

Також Росія відмовляється провести обмін полонених у форматі всіх на всіх.

"Нам, як і раніше, виставляються нереальні умови. Після повного політичного врегулювання конфлікту вони готові за 3 дні провести обмін усіх на всіх. Але ми це обговорюємо вже 8 років і не зрушили ні на крок. Такі умови - небажання віддавати людей, виконувати Мінські угоди, - вважає журналіст.

Раніше в Міністерстві закордонних справ Росії заявили, що "немає протипоказань" приєднання США до нормандського формату.

"У принципі протипоказань до підключення США немає, оскільки вони реально впливають на Україну, і від позиції Вашингтона залежить дуже багато в урегулюванні українського конфлікту. Якщо США реально готові зробити свій внесок, ми завжди були відкриті до того, щоб Америка впливала на Київ", — заявив в.о. директора Третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Красницький.