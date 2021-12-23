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Військовий облік для жінок: екснардеп пояснив, навіщо це потрібно Екснардеп повідомив подробиці

Розширення переліку спеціальностей та професій, який передбачає взяття жінок на військовий облік як військовозобов’язаних, допоможе уникнути масових ситуацій дезертирства із українських Збройних сил. Таку думку озвучив в ефірі програми "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" військовий, колишній народний депутат України Андрій Тетерук.

"Треба розуміти причинно-наслідковий зв'язок: жінок потрібно ставити на облік, бо Російська Федерація напала на нашу державу, і ми мусимо боронити свою землю. Для того, щоби уникнути ситуації 2014-205 рр, коли у нас були дезертири, парламент ще попереднього скликання придумав, як створити сучасну систему обліку військовозобов'язаних. Я бачу тут виключно позитив. Чим більше громадян України буде проходити відповідну підготовку, бути готовими захищати країну - тим краще", - сказав він.

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Тетерук запевняє, що призовники без будь-якого військового досвіду не будуть виконувати бойові завдання в ЗСУ.

"З власного досвіду можу запевнити, що жоден командир не відправить виконувати бойове завдання за призначенням, поки не буде знати вашу професійну здатність. Безумовно, якщо ви не маєте відповідної підготовки і навичок, вас ніхто не поставить командувати артилерійським розрахунком. У кожного є професійна підготовка, тому будуть проведені обов'язкові загальні збори, де ви отримаєте базові навички, які потрібні рядовому ЗСУ", - зазначив екснардеп.

Він згадав, що коли був командиром добровольчого батальйонна, в його підрозділі ніхто не сидів без діла.

"Хто не встиг опанувати військову справу у повному обсязі - виконували завдання всередині розташування нашого підрозділу. Кожен був дуже важливий, адже зусилля кожного впливали на загальну бойову підготовку та стан нашого підрозділу. Щодо будь-якої жінки, насправді, є багато цивільних спеціальностей у військових підрозділах, де потрібно вести відповідний облік. У разі потреби вони будуть це робити. Ніхто не відправить непідготовлених людей в атаку", - каже військовий.

Втім, Тетерук занепокоєний загальним станом речей у ЗСУ, особливо щодо територіальної оборони.

"Територіальна оборона, на яку дуже багато покладають сподівань, що вона вирішить усі питання із сектором безпеки - це не так. Бо законопроєкт, який протягнули без суспільного обговорення, він є досить сирим, на мою думку. Бо цей вид формувань немає окремого рядка фінансування в бюджеті нашої країни. Я боюся, що фінансуватимуть за залишковим принципом. Тому, тут питання насамперед до Верховного головнокомандувача", - сказав він.

Нагадаємо, наказом Міністерства оборони був доповнений перелік спеціальностей і професій, які передбачають, що жінки мають стати на військовий облік військовозобов'язаних.

Документ набув чинності 17 грудня. Жінки повинні будуть стати на облік, якщо їхня професія входить до розширеного переліку і вони придатні до військової служби за станом здоров’я і віком (від 18 до 60 років).