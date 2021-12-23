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"Це не демократія": Разумков про роботу оновленого каналу "Рада" "І хтось рано чи пізно за це відповідатиме"

В роботі телеканалу "Рада", який з 15 грудня розпочав мовлення в оновленому форматі, порушуються принципи демократії. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Коли у нас виступає президент у стінах Верховної Ради зі щорічним посланням, і телеканал "Рада" показує лише перші ряди парламенту, де сидять депутати "Слуги народу" - це не демократія, не свобода слова. І хтось рано чи пізно за це відповідатиме", - каже він.

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Разумков зазначив, що на оновлення роботи державного телеканалу у 2021 році виділили 400 мільйонів гривень. А раніше бюджет становив всього лише 36 млн грн.

"Ми скільки разів піднімали питання про фінансування телеканалу "Рада"? Щоб закупити нове обладнання, зробити нову студію. Гроші не давали, бо це ж для Верховної Ради. Сьогодні що роблять? Виділяють майже 400 млн гривен, більша частина з яких піде на закупівлю контенту, а не на камери чи інше якесь обладнання", - говорить нардеп.

За його словами, робота телеканалу наразі спрямована на те, щоб висвітлювати роботу лише Офісу президента. А раніше в ефірі виступали представники всіх депутатських фракцій та груп.

"Мені показали концепцію реформування телеканалу "Рада". Там 25-30 аркушів формату А4, там щось надруковано. Знаєте, скільки це коштує? 9 мільйонів гривень. Канал повинен висвітлювати роботу Верховної Ради. А у нас це перетворюється на те, щоб розповідати про те, як шикарно працює Офіс президента", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, з 15 грудня телеканал "Рада" розпочав роботу в оновленому форматі.

Раніше Комітет ВР з питань бюджету погодив виділення додаткових 320 млн грн із державного бюджету-2022 на парламентський телеканал "Рада" та газету "Голос України".

Опозиційні парламентські фракції "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", "Голос" та "Опозиційна платформа – За життя" вважають, що фракція "Слуга народу", яка має монобільшість у Верховній Раді, монополізує діяльність телеканалу "Рада".

Зокрема, у фракції "Батьківщина" наголосили, що в парламентського телеканалу "Рада" не може бути монополії на висвітлення парламентської діяльності.

Політолог Вадим Карасьов в ефірі телеканалу "Україна 24" заявив, що у ситуації із запуском оновленого каналу "Рада" вбачаються ознаки корупції.

"Коли за бюджетні гроші роблять канал, щоб пропагувати одну політичну силу, це означає, що державні фінанси (а бюджет - це державні фінанси) використовуються в приватних цілях (а партія - це завжди приватне, частина, а не вся країна) і це є ознаки корупції. Це використання державних грошей у своїх приватних інтересах і не тільки", – розповів політолог.