08:22, Сьогодні

"Зробив помилку": експерт пояснив, у чому проколовся Порошенко Політтехнолог не бачить логіки у діях Петра Порошенка

Після втечі від слідчих Державного бюро розслідувань (ДБР), п'ятий президент України Петро Порошенко зруйнував образ незламного криголама. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" політтехнолог Борис Тизенгаузен.

"Поїхавши закордон, п'ятий президент Петро Порошенко зробив одну помилку, коли він за допомогою охорони, в машині та кричав: "Поїхали". Ось по-різному можна ставитися до Юлії Тимошенко, але вона нікуди не втікала, вона сіла у в'язницю, прийняла цей виклик і боролася в суді. Можна бути ворогом Віктора Медведчука але, знову ж таки - він не втік, отримав підозру, сидить під домашнім арештом, б'ється в судах. Без усіх цих політичних моментів", - каже експерт.

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За словами Тизенгаузена, тепер будь-яка заява Петра Порошенка сприйматиметься людьми як виправдання.

"Якщо ти претендуєш на роль лідера якихось опозиційних сил, тоді ти маєш не тікати від правосуддя, а з честю та гідністю протистояти. Порошенко не бідна людина, у нього одні з найкращих адвокатів. Він може дозволити собі спокійно та впевнено відбиватися у суді. Але трішечки розсипався цей образ незламного криголама", - говорить політтехнолог.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

До речі, вручити підозру політику слідчі ДБР намагалися ще в п'ятницю, 17 грудня. Та того дня Петро Порошенко поїхав від правоохоронців на автомобілі.

Нардеп Кіра Рудик, своєю чергою, зазначила, що вручаючи підозру в держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку, чинна влада намагається відвернути українців від проблем, які зараз є в країні. За її словами, дії Офісу президента лише нашкодять українській державі, адже за ситуацією з Петром Порошенком уважно стежать наші західні партнери.

"Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини. Я чудово розумію, чому це робить Офіс президента, тому що вже багато говорили про російських щурів, які цим конкретно займаються. Але це зараз не допомагає нашій країні, а навпаки - шкодить", - сказала Рудик.