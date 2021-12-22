23:51, Вчора

Багатьом нардепам буде складно після каденції — Разумков "У твоєму житті будуть різні етапи"

Влада рано чи пізно завершиться, тому важливо було залишитися людиною. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи свої відчуття після відставки.

Зокрема, він розповів, чи перевіряли взагалі в нього водійські права:

"Одні взяли водійські права, читали-читали, не дочитали. Другий підійшов, ще раз перечитував, але перший патрульний не зрозумів. Нічого, нормально. Віддали права, поїхав далі, Ну які запитання? Ми ж всі під Богом ходимо...".

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"Для мене було важливо залишитися людиною, тому що я чітко розумію, що влада рано чи пізно завершиться. Ти підеш із посади, ти, можливо, підеш на іншу посаду, але у твоєму житті будуть різні етапи. І чи вище ти злітаєш, тим болючіше може бути, коли ти впадеш", - розповів Разумков.

За його словами, багато народних депутатів - понад 80% - потрапили до Верховної Ради вперше:

"У них не було політичного досвіду, досвіду у Верховній Раді, на державній службі. Але вони дуже швидко - не всі - почали говорити: "Ну як, я ж - народний депутат. Я ж тут головний та великий". Це погано. Я їм, чесно, не заздрю, тому що потім, коли завершиться каденція, коли вони повернуться до тих звичних для них умов життя, їм буде дуже важко. З моральної точки зору та щодо них людей, які їх знали такими, якими вони були до посади та якими вони знову стануть. У багатьох із них немає політичного майбутнього".

Раніше Дмитро Разумков заявив про те, що у 2019 році в команди Зеленського був унікальний шанс змінити систему на краще, але ця можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради й вже не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.