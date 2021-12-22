23:32, Вчора

Разумков про скандал із Галушком: "Це називається обнаглів" "Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати"

Народний депутат з фракції "Слуга народу" Микола Галушко не понесе жодного покарання за нецензурну лайку на адресу патрульних поліцейських. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

За його словами, в Україні зараз відсутні механізмів, які б дозволяли відібрати мандат у депутата за образу правоохоронців.

"На жаль, сьогодні у нас відсутній механізм позбавлення мандату. Хоча з інакодумцями – їх шукають. А ті, хто так роблять (ображають поліцейських,-ред), ну... Це ж не перший випадок. У нас були ДТП, після яких не можуть по всій трасі знайти камери та подивитися, хто був за кермом".

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Скандал із депутатом Миколою Галушко політик прокоментував так:

"Мою позицію знають усі. Я дуже часто повторював депутатам: коли ти щось робиш, треба спочатку подумати. Краще подумати, перш ніж ти говориш. Цю ситуацію я навіть не знаю, як коментувати, бо не подумав – тут не підходить, зробив і не подумав - теж не підходить. Це називається обнаглів".

При цьому ексспікер парламенту вважає, що фракція і правоохоронний комітет ніяк не покарають депутата, який завинив.

"Нічого йому не буде. Абсолютно нічого. Я готовий навіть побитися об заклад, що його ніяк не покарають за таку поведінку".

На його думку, покарати можуть самих поліцейських, які зупинили машину народного депутата та хотіли її обшукати.

"Мені не дає спокою питання: Що буде з поліцейськими? Тому що ситуація, яка відбувалася навколо замміністра – там були проблеми у правоохоронців. Якби ситуація не вийшла назовні, кажуть, що їх хотіли звільнити. Хоча вони зробили свою роботу на 100%. Навіть не виконали – мали право застосувати фізичну силу, покласти на підлогу та застосувати зброю".

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Дмитро Разумков розповів, що теж водить машину, і його кілька разів зупиняли патрульні для перевірки документів.

"У цьому немає нічого поганого. Тебе зупинили, ти показав документи, ввічливо відповів і вони задоволені, що народний депутат (якщо впізнають, звичайно, тому що були випадки, коли не впізнавали) з ними вчинив як із людьми, які заслуговують на повагу".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.