22:59, Вчора

Смешко розповів, які три основні вимоги Україна має висунути до Росії та світу "Також має приєднатися до цього НАТО"

Умови України щодо теоретичних переговорів про нейтральний статус щодо НАТО можуть бути лише в пакеті. Про це заявив у програмі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексголова Служби безпеки України Ігор Смешко.

"У цьому пакеті - теоретично обмін нашого нейтрального статусу, по-перше, на відновлення кордонів України 1991 року - Крим, Донбас і весь державний кордон України повинен бути переданий у суверенний захист України", - сказав він.

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"По-друге, Будапештський меморандум. Якщо він не спрацював - а ми віддали третій ядерний потенціал зброї у світі, який абсолютно гарантував нашу безпеку, - в цьому випадку Росія та інші ядерні гаранти роблять додаткову умову - угоду до Будапештському меморандуму, - де прописують, що якщо повториться ситуація з будь-якою спробою політичного, економічного, воєнного, не лише ядерного тиску, то наступає а, б, в... Крім цього, також має приєднатися до цього НАТО, який додатково повинен гарантувати нашу безпеку на майбутнє", - розповів Смешко.

За його словами, Україна повинна мати проактивну економічну політику:

"По-третє, Україна, маючи навіть нейтральний статус - якщо теоретично вона його бере, - повинна висунути умови, що вона має суверенне право не в межах НАТО... мати двосторонні воєнні угоди з тими країнами, які готові йти на співпрацю з Україною. Оці всі пакети на стіл класти та розмовляти... Ми повинні мати проактивну економічну політику, відновлювати економіку, розбудовувати армію, а дипломатію - атакувати. Не весь час сидіти, що нам запропонують і хто за нас вирішить, як зустрінуться за відсутності нас і домовляться про наше майбутнє".

Нагадаємо, дипломат Володимир Хандогій повідомив, що в українській політиці потрібно вилучити тезу про те, що на території України проти агресії РФ воюватимуть збройні сили інших країн.

"Рішення США про розміщення в Східній Європі (посилення військової інфраструктури - ред.) - це так звана демонстрація сили, це сигнал, який повинен демонструвати рішучість США допомагати Україні, а також (показати готовність - ред.) захищати ту (Європу - ред.) територію. Всі держави Східної Європи є членами НАТО, у них є спільний договір, який передбачає спільний захист своєї території. Але нам треба взагалі, мені здається, вилучити з політичного лексикону тезу про те, що на території України з'являться якісь війська, які будуть з українськими збройними силами вести бойові дії (проти умовного ворога - ред.)", - сказав він.