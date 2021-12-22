22:34, Вчора

Україна перетворюється на Росію: Разумков пояснив, чому Ексспікер парламенту Дмитро Разумков знайшов подібності між українським та російським президентами

В українській політиці з'являється тенденція на прикладі Російської Федерації - якщо хтось не погоджується з позицією президента, то одразу перетворюється на його особистого ворога. Про це сказав в ефірі "Ток-шоу №1" на телеканалі "Україна 24" ексспікер Верховної Ради Дмитро Разумков.

"Дуже погано, коли у президента немає політичних опнентів. Дуже погано, коли у президента є особисті вороги. Політична боротьба вона інша. А у нас сьогодні, на жаль, політична боротьба перетворюєтться в політичні репресії. Якщо ти не погоджуєшся з тією чи іншою позицією президента - ти стаєш не опонентом, а особистим ворогом. Це дуже погана тенденція, яку ми спостерігаємо у РФ. І це не варіант для України, бо ми - свободолюбива держава", - зазначив він.

Вручення підозри у держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку Дмитро Разумков вважає скоріше політичною справою.

"Сьогодні ми говоримо про те, що хтось купував вугілля і як він його купував. Головне - щоби потім, пізніше трохи, історія не повторилася. Сьогодні ми так само купуємо російську електроенергію. Російська електроенергрія - РАО "ЄЕС", яка сплачує податки в бюджет РФ. Потім фінансується "Рособоронпром", а він постачає озброєння на тимчасово окуповану територію. Щоб потім не вийшло так, що ще якийсь великий посадовець за це не буде відповідати. І ми розуміємо, що українскье вугілля з ОРДЛО також їде до Росії, де виробляється електроенергія. Складається враження, що тут у першу чегу не справа, а політика".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Зазначимо, політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.