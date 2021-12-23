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Оголошення підозри Порошенку: екснардеп звернув увагу на один момент "Там така велика кількість безглуздя"

У ситуації з підозрою п'ятому президенту України Петру Порошенку є відчуття, що її робили на колінці. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"Я мовчу про те, що про Порошенка там написано, що він скликав РНБО 2021 року. Для ДБР президент у 2021 році все-таки Порошенко чи Зеленський? Коли він там "створив угрупування, яке допомагало спецслужбам Російської Федерації працювати проти своєї країни". Я вибачаюсь - а проти якої країни? Проти Російської Федерації? Ну там така велика кількість безглуздя", - сказав він.

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"Є один момент, на який звернули увагу всі, хто підписав цю підозру. От скажіть, будь ласка: якщо це залізобетонна підозра, хто підписує? Генпрокурор. Немає Генпрокурора? Перший заступник. Ну так випало, що першого також немає. Давайте другого. Підписує людина, про яку взагалі дізналися лише завдяки тому, що він підписав. Хто цей Симоненко? Про нього ніколи ніхто не чув. Це заступник, який з'явився нізвідки. Тут дуже цікаво. Всі розуміють відповідальність, ніхто не хоче підписувати цей юридичний "треш". Запитання в іншому: чи зможе суд встановити, хто винний, а хто - ні? А хто повірить українському суду, який може скасувати конкурс на голову САП, визначити, що "Приватбанк" повинен виплатити все людям Коломойського? Ще й довіра важлива", - розповів Береза.

На його думку, в Україні дуже часто з'являються потужні інформаційні вибухи саме тоді, коли потрібно щось приховати:

"Щось неприємне для влади, якісь фінансові оборудки, цікаві історії. Це ж не вперше ми бачимо. Оця димова завіса мене налаштовує на інший лад. Чому Офіс президента займається такими питаннями, а не більш нагальними? Наприклад, зараз Україна стоїть перед такими моментами, на які потрібно звертати увагу. Ви знаєте, що в Москві є український культурний центр?... Зараз відбувається така історія, що... ця будівля може відійти владі Москви. Ми можемо втратити нашу будівлю... Але в Офісі президента про це мовчать".

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.