"Був ігнор із боку Офісу президента": екснардеп про скандал із Гогілашвілі

"Ця людина буде покарана"

"Був ігнор із боку Офісу президента": екснардеп про скандал із Гогілашвілі

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі проходив спецперевірку в Службі безпеки України. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"В Офіс президента було повідомлено про те, що ця людина має російське громадянство. Ба більше, коли його призначили, і я, і інші громадські діячі повідомляли у Facebook та інших соцмережах про те, що в нього це є. Цього не можна було не побачити. Але це був ігнор із боку саме Офісу президента, тому мені дуже цікаво... хто дав той підпис. Це дуже важливо", - сказав він.

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"Ця людина буде покарана. 100%. І коли вона буде покарана, то наступний, хто прийде на його місце, буде думати: "Ні-ні-ні, я вже бачив, що безкарність закінчилася". Лише після того, як буде покарана перша десятка, двадцятка, тридцятка тих, хто порушує, закінчиться це безглузде щоденне порушення прав", - заявив Береза.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.

 
Джерело Україна 24 Теги СБУ спецслужби Борислав Береза Україна Олександр Гогілашвілі