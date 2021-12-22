21:21, Вчора

"Був ігнор із боку Офісу президента": екснардеп про скандал із Гогілашвілі "Ця людина буде покарана"

Ексзаступник міністра внутрішніх справ Олександра Гогілашвілі проходив спецперевірку в Службі безпеки України. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" екснардеп Борислав Береза.

"В Офіс президента було повідомлено про те, що ця людина має російське громадянство. Ба більше, коли його призначили, і я, і інші громадські діячі повідомляли у Facebook та інших соцмережах про те, що в нього це є. Цього не можна було не побачити. Але це був ігнор із боку саме Офісу президента, тому мені дуже цікаво... хто дав той підпис. Це дуже важливо", - сказав він.

Читайте також: Скандал із заступником міністра: екснардеп озвучив дивні збіги

"Ця людина буде покарана. 100%. І коли вона буде покарана, то наступний, хто прийде на його місце, буде думати: "Ні-ні-ні, я вже бачив, що безкарність закінчилася". Лише після того, як буде покарана перша десятка, двадцятка, тридцятка тих, хто порушує, закінчиться це безглузде щоденне порушення прав", - заявив Береза.

Раніше повідомлялося, що Олександр Гогілашвілі потрапив у гучний скандал із поліцією на блокпості біля Краматорська Донецької області. З'ясувалося, що авто Гогілашвілі зупинили правоохоронці та попросили показати документи. Обурений чиновник затіяв з правоохоронцями суперечку, використовуючи нецензурну лайку.

Пізніше політолог Ігор Рейтерович зазначив, що цей скандал стався біля зони проведення бойових дій, тому поліцейським тут дозволено застосовувати фізичну силу до порушників.