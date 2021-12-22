20:46, Вчора

"Прізвища в скандалах тільки змінюватимуться": експерт про інцидент із Галушком "Де покарання депутату?"

У діях народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка, який нецензурно спілкувався з поліцейськими, можливо, є ознаки злочину. Про це розповів у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" директор Українського інституту політики Руслан Бортник.

"Де покарання депутату? Там, можливо, в його діях є ознаки злочину. Дрібне хуліганство, він лаяв поліцейських. Так не можна", - сказав він.

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"А перешкоджання діяльності працівника правоохоронного органу? Він заважав оформлювати цю ситуацію, проводити огляд автомобіля. Теж саме щодо Гогілашвілі - там взагалі напад на працівника правоохоронного органу. Поки не буде юридичних висновків за такими справами, а будуть лише політичні, ми постійно обговорюватимемо ці ситуації. Будуть змінюватися лише прізвища. Хочу звернути увагу на фігуру цього депутата. Чому така ситуація складна? Зверніть увагу, хто це, подивіться його біографію, родини. Його сім'я - це "міліцейська" родина... Сам депутат працював в органах внутрішніх справ", - розповів Бортник.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.

Відомо, що автомобіль зупинили у центрі Києва за перетин подвійної смуги. Також під час записаної розмови з'ясувалося, що автівка депутата офіційно належить не йому, а матері.