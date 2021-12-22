20:04, Сьогодні

"Слуга народу" має визнати свої помилки - Шкіряк Політик обурений бездіяльністю правлячої партії

Фракція "Слуга народу" має вибачитись перед українським народом за поведінку своїх депутатів. Таку думку озвучив в ефірі програми "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

"Фракція має публічно вибачитися за скоєння злочину депутатом Трухіним, що нам до цього часу не можуть сказати був він за кермом чи ні. За скоєння інших правопорушень своїми депутатами низько схилить голову і попросить вибачення як мінімум за те, що 4 місця поспіль намагалися дурити український народ. Визнавати помилки і вибачатися - мужність, а не слабкість", - сказав він.

Шкіряк зазначив, що адекватні і порядні депутати з фракції "Слуга народу" мають задуматися над своїм політичним майбутнім.

"Серед "Слуг народу" справді є абсолютно адекватні і нормальні люди. Я думаю, що для них оцей випадок такж послуугує розумінням того, а чи варто там перебувати".

Нагадаємо, у фракції "Слуга народу" спалахнув черговий скандал: народний Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.

Раніше ексрадник голови МВС Валерій Поцелуйко заявив, що Микола Галушко вже не вперше потрапляє до скандальних ситуацій.

"Як зазначив сьогодні у своєму коментарі Арсен Аваков... у нього була певна розмова з керівником фракції "Слуга народу"... щодо Галушка. До речі, це був не єдиний такий його випадок. І тоді йому пообіцяли, що проведуть виховну бесіду, але сьогодні народний депутат, даючи коментар, називає поліцейських "дебілами". Отже, треба зробити певний висновок, що він не покаявся і вважає, що це певна норма".