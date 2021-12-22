19:19, Сьогодні

"Будете волати": екснардеп попередив владу про народний гнів Дуже цікаво буде побачити, коли цієї тонкої синьої лінії не буде

Багато народних депутатів у Верховній Раді не розуміють, що мають бути взірцем для громадян. Про це сказав в ефірі програми "Україна Сьогодні" екснардеп Борислав Береза.

"В Україні, на жаль, не працює інститут репутації. І багато із тих, хто прийшов до Верховної Ради взагалі не розуміють, що вони мають бути взірцем для усіх громадян", - каже він.

Коментуючи скандальне відео з депутатом від фракції "Слуга народу" Миколою Галушком, який облаяв поліцейських за зупинку авто, Береза сказав:

"Дуже цікаво побачити позицію фракції. Бо ми пам'ятаємо, як вони захищали Галину Третьякову, яка раділа смерті колеги (Антона Полякова,-ред). Чи як вони вважають нормальним депутата Трухіна. А я дуже чекаю на відео, де усі побачать, у якому стані був депутат (мова йде про ДТП за участі депутата який, ймовірно, був за кермом у нетверезому стані, - ред.). Дуже цікава історія, щоб показали відео про Ігоря Васильковского, якого затримали в Одеській області у стані алкогольного сп'яніння. Питання у тому, чому усі ці люди продовжують залишатися народними депутатами?".

Береза вважає, що нардеп Микола Галушко вважає себе господарем життя і тому дозволяє собі зверхньо спілкуватися з правоохоронцями.

"Коли пан Галушко пояснював ситуацію, він знову назвав поліцейських дебілами. Я хочу йому порадити, що коли прийдуть протестувальники під Верховну Раду або до нього - не дзвони до поліції. Вони ж дебіли? От і розбирайся сам, якщо такий розумний. Дуже цікаво буде побачити, коли цієї тонкої синьої лінії не буде. Я розумію, чому він ображає патрульну поліцію: він отримує мотивацію в конверті, вважає себе господарем життя, а хлопці пашуть там за 10-12 тисяч. Я розумію, що рано чи пізно станеться: їх будуть бити сильно, на вулиці. А потім вони будуть волати: поліція, поліція. І хто тоді буде дебілом?", - говорить політик.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Відео, надане поліцейськими, опублікувала "Українська правда".

На кадрах Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.