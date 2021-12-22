18:57, Сьогодні

Це не єдиний скандал із Галушком: деталі від ексрадника голови МВС "Це певна закономірність"

У поведінці народного депутата від "Слуги народу" Миколи Галушка немає нічого дивного, заявив в ефірі ток-шоу "Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексрадник голови МВС Валерій Поцелуйко.

"Для мене особисто немає нічого дивного в такій поведінці народного депутата. Для українського суспільства це звична поведінка, коли є відсутність культури та неповага до правоохоронців і закону", - сказав він.

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"Також це певна закономірність, така похибка, яку мало б врахувати українське суспільство, коли був запит на нові обличчя. Так, ми хотіли нових обличь, але вихованих і компетентних, а не оце все", - заявив ексрадник голови МВС.

За його словами, це був не єдиний випадок народного депутата:

"Як зазначив сьогодні у своєму коментарі Арсен Аваков... у нього була певна розмова з керівником фракції "Слуга народу"... щодо Галушка. До речі, це був не єдиний такий його випадок. І тоді йому пообіцяли, що проведуть виховну бесіду, але сьогодні народний депутат, даючи коментар, називає поліцейських "дебілами". Отже, треба зробити певний висновок, що він не покаявся і вважає, що це певна норма".

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху.

На відео Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.

Відомо, що автомобіль зупинили у центрі Києва за перетин подвійної смуги. Також під час записаної розмови з'ясувалося, що автівка депутата офіційно належить не йому, а матері.