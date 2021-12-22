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"Лякає одна подія" - російський політик про загрозу вторгнення в Україну У Росії істерично шукають привід для вторгнення в Україну, повідомив російський політик

У Кремлі не полишають ідею щодо нового вторгнення в Україну. Нещодавно відбулися події, до яких потрібно уважно придивитися, сказав у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" російський політик Леонід Гозман.

"Якби я був на місці керівника вашої країни, то я б максимально серйозно готувався до атаки з боку збройних сил Російської Федерації. По-перше, все-таки військ там багато, здається, вони не зменшуються, а збільшуються. Але мене дуже лякає ще одна подія, яка сталася. Кілька днів тому міністр оборони Російської Федерації Сергій Шойгу сказав, що ось за його даними, стільки-то там американців приїжджає до вас на лінію зіткнення на Донбасі та привозять туди хімічну зброю. Держдепартамент вже сказав, що все це повна дурниця, ніякої хімічної зброї, ніяких американців там немає. Але справа не в цьому, річ у тому, що наші керівники абсолютно істерично шукають привід до війни",- сказав політик.

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Він підкреслив, що в Росії населення не хоче воювати з Україною. У зв'язку з цим, колишні пропагандистські тези Кремля працювати не будуть, потрібні нові, суттєвіші вкидання.

"Річ у тім, що Росія не хоче воювати з Україною, незважаючи на те, що російська пропаганда домоглася того, що до України ставлення досить погане, на жаль. Проте, хоча ставлення до України погане, але воювати ніхто не хоче. Ось ніхто не хоче воювати. Якщо почати просто війну з колишніми гаслами "за звільнення російськомовних братів", за те, щоб не розпинали "хлопчиків в трусиках", це буде дуже негативно зустрінуте російським населенням, зокрема й електоратом Володимира Путіна. Вони шукають підстави для вторгнення. Хімічна зброя і хімічна атака, що готується, цілком може бути такою підставою для війни. І тому мене заява Сергія Шойгу дуже сильно стривожила", - сказав Гозман.

Раніше в російських ЗМІ з'явилося повідомлення про те, що міністр оборони РФ Шойгу заявив про присутність на сході України 120 співробітників американських приватних військових кампаній. Вони, за даними Шойгу, привезли туди хімічні компоненти та готують провокацію.

"Для здійснення провокації в міста Авдіївка і Красний Лиман доставлені резерви невстановленого хімічного компонента", — цитує Шойгу російське видання "РБК".

Нагадаємо, міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей заявив, що країна готова розмістити ядерну зброю при загрозі з боку НАТО.

"Те, про що заявив президент Олександр Лукашенко, що ми розглядаємо можливість розміщення на території Білорусі ядерного озброєння – це одна з ймовірних відповідей на майбутні можливі дії з боку Північноатлантичного альянсу на території Польщі", - сказав він.