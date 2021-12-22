18:34, Сьогодні

Новий скандал у владі: колега по фракції засудив "слугу" за образу поліцейських "У народного депутата є безліч можливостей зателефонувати заступнику міністра"

Інцидент із нардепом Миколою Галушком може бути не останнім скандалом, пов'язаний з депутатами Верховної Ради. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Слуга народу" Дмитро Гурін.

"У мене є така гіпотеза, шо після того, як з'явилося відео з паном Гогіашвілі - відкрилася "скринька Пандори." Будуть з'являтися нові відео, бо коли така хвиля підіймається, то всі починають шукати, що там є за пазухою. Я думаю, що це не останнє відео", - сказав він.

Гурін зазначив, що йому достеменно невідомо, як покарають Миколу Галушка за інцидент із поліцейськими, але партія "Слуга народу" має провести роз'яснювальну роботи, щоб попередити такі ситуації у майбутньому.

"Мені важко сказати, яким буде покарання, вирішувати це буде етичний комітет. Для того, щоб не виникало таких ситуацій - не потрібно так себе поводити і хамити поліцейським. Тим паче кричати на правоохоронців. Тоді й не буде відео, яким можна буде вас шантажувати. Рецепт дуже простий - не хаміть поліцейським і не хаміть взагалі нікому. Я думаю, партія має провести якусь роз'яснювальну роботу, бо це вже не перший подібний випадок. Далі так продовжуватися не може", - зазначив він.

Гурін розповів, як мав би поводитися депутат, якщо його автомобіль зупинили правоохоронці.

"Якщо зупинка була незаконною, як каже пан Михайло - потрібно було подзвонити до поліції, викликати внутрішню безпеку, складати протокол, заяву і розбиратися у законний спосіб. Повірте, у народного депутата є маса можливостей зателефонувати заступнику міністра, Службі внутрішньої безпеки", - говорить політик.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили його автомобіль за порушення правил дорожнього руху. Відео, надане поліцейськими, опублікувала "Українська правда".

На кадрах Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.