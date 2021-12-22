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Підозрою Порошенку влада підігрує Кремлю — нардеп Сьогодні влада займається політичним переслідуванням, вважає нардеп від "Євросолідарності"

Президент Володимир Зеленський і його команда повинні не переслідувати представників опозиції, а направити сили на об'єднання українського суспільства. Про це повідомив у програмі "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від "Євросолідарності" Олег Синютка.

"Мені здається, що ми бачимо політичні переслідування лідера опозиції. Замість того, щоб займатися об'єднанням суспільства, протидіяти російській агресії, сьогоднішня влада провокує конфлікт всередині суспільства. Ніколи ще такий конфлікт не був на користь Україні. Завжди міжусобиці руйнували українську державу", - сказав нардеп.

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Він зазначив, що сьогодні влада "грає на руку" главі Кремля Володимиру Путіну

"Ми прекрасно розуміємо, що влада не просто розправляється з політичними опонентами, а здається, що вона підігрує агресору. Тому що, кому як не Путіну сьогодні важливі міжусобні протистояння в Україні. Це на руку агресору. Я не хотів би думати, що Зеленський діє на замовлення Кремля. Але він повинен сьогодні прислухатися до голосу міжнародних експертів і до позиції українського народу", - сказав Синютка.

Нардеп нагадав, якою ціною Україна отримала свою незалежність.

"Я переконаний, що якщо влада, якщо Зеленський буде далі провокувати міжусобиці всередині українського суспільства, буде відвертати увагу від необхідності об'єднання в протистоянні російській агресії, то миритися з цим люди не будуть. Занадто великою ціною далася нам Незалежність України. І герої Небесної Сотні, і воїни російсько-української війни поклали своє життя не для того, щоб ми з'ясували відносини всередині та переслідували політичну опозицію", — сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Зазначимо, політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.