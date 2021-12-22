17:40, Сьогодні

Скандал з відбором голови САП: роз'яснення ексрадника голови МВС "Питання навколо САП у нас досить давно"

Члени комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не змогли набрати достатньої кількості голосів для обрання очільника відомства, бо у комісії працюють представники різних політичних сил. Про це сказав в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"До комісії входять представники кількох політичних сил. Я думаю, що будуть використовуватись різні сценарії, зокрема й блокування через суди результатів цього конкурсу", - каже він.

За його словами, у тому, що комісія не змогла обрати нове керівництво САП - немає нічого дивного.

"Ще коли Назар Холодницький (екскерівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури) написав заяву про звільнення, там теж була ситуація, що він пішов з посади раніше. Тобто, питання навколо САП у нас досить давно", - сказав ексрадник Авакова.

Мартиненко також нагадав, що комісія має рішення окружного адміністративного суду Києва про скасування порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на главу САП, але продовжила співбесіди з претендентами на главу відомства.

"Питання у тому, як ця ситуація розвиватиметься на етапах апеляції та касації. Але ми бачимо, що такі спроби заблокувати (вибори глави САП-ред.) вони є", - зазначив він.

Мартиненко вважає, що українська влада має максимально швидко зреагувати на проблему з обранням голови Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, а не доводити справу до суду.

"Політично краще до цієї ситуації (до судових процесів, ред) не доводити, бо нашу країну перестають сприймати на міжнародній арені як таку, що виконує свої обіцянки. Є й інший бік медалі. Наразі не можуть голову призначити, бо формально результати конкурсу не затверджені, процедуру зупинено, - сказав він.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури оприлюднила результати за підсумками співбесід: детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів, прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк – 229 балів.

Раніше інвестиційний банкір Сергій Фурса заявив, що непризначення голови САП вдарить по підтримці Заходу.

"Це дійсно удар під дих нашій підтримці з боку Заходу, бо це ключове, що й прописано в меморандумі з МВФ, є обіцянкою українського президента американському.

І коли такі обіцянки так відверто порушуються, то це знову ставить під питання: чи може Захід нас після такого підтримувати. А для нас зараз підтримка Заходу є дуже важливою.

Тому, на жаль, те, що зараз роблять люди, які представляють чи то парламент, чи то Офіс президента, чи то особисто пана Татарова, вони підривають нашу спроможність опиратися Путіну. Тому що це найкритичніше питання у взаємовідносинах України із Заходом", - розповів Фурса.