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Путін відступить тільки в одному випадку — думка з Росії Москва намагається виторгувати у США собі певні преференції, вважає Марк Фейгін

Президент РФ Володимир Путін може погодитися на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським, якщо США приймуть його умови. Таку думку висловив у програмі "Сьогодні Ранок" на телеканалі "Україна 24" російський правозахисник Марк Фейгін.

"Вони вже заявили, російська сторона, що вони бачать в якості переговірника тільки США. Це робили кілька високопоставлених чиновників...і сам Путін. Він же двічі зустрічався саме з Байденом. Спочатку це було очно в Женеві, а потім на початку грудня через відеоконференцзв'язок. Поки передумов з російського боку немає. Але якщо США все-таки запропонують, нав'яжуть, переконають, що подальше продовження можливе в одному з перерахованих форматів, то, можливо, Москва і піде на це. Але їй для цього треба щось дати, вони хочуть щось отримати, для того, щоб почати цей переговорний процес", — зазначив юрист.

Фейгін нагадав про документи, які опублікувало російське МЗС. Йдеться про угоду з НАТО і договір з США.

"Я припускаю, що вони чекають прямих заяв з боку Вашингтона, що вони готові не тільки до переговорів, але і на якісь поступки в рамках запропонованих проєктів угод з НАТО і договору з США. Тоді напевно ситуація може трохи зняти напруженість. Але поки таких заяв немає. Крім того, Москва весь час самостійно інтерпретує будь-які заяви. Тому Путін і сказав, що, мовляв, ми, звичайно, за те, щоб укласти договір з США, але США ми не віримо, вони однак дотримуватися нічого не будуть. Навіщо ж ти пропонуєш, якщо ти сам не віриш в те, що США як сторона, як партнер не буде дотримуватися цих домовленостей? Я б сказав, що поки перспективи (діалогу з Зеленським - ред.) немає ні в якому форматі", — сказав правозахисник.

Раніше Фейгін пояснив, чому ситуацію з розміщенням російських ядерних ракет в Білорусі не можна назвати абсолютно схожою на "Карибську кризу".

"Росія, перебуваючи біля своїх кордонів, переміщує ядерну зброю до кордонів НАТО, тобто в Білорусь, з якою є союзний договір, договір про військову співпрацю. Але ж американці нічого не розміщують. Де і що вони розміщували? Тобто, якщо представити на місці американців Радянський Союз, то саме тоді (під час періоду, коли почалася так звана "Карибська криза" - ред.) Радянський Союз повіз на кораблях ці ракети, а потім розгорнув їх після напруги. Нехай мені покажуть, де ракети малої та середньої дальності були розміщені в Україні або в Прибалтиці. Тому тут нагадує "Карибську кризу" тільки виключно поведінка Москви. Вона і в тому, і в іншому випадку була нахабною і цинічною. Тоді цим займався СРСР з напівбожевільним сільським дурнем (мається на увазі генеральний секретар СРСР Микита Хрущов - ред.), а тепер в такій же радянській тактиці цим займається Москва як спадкоємець (СРСР – ред.) в особі Путіна", — сказав Фейгін.

Зазначимо, що 17 грудня пресслужба МЗС РФ опублікувала документ – "про російські проєкти документів щодо забезпечення правових гарантій безпеки з боку США і НАТО".

"В ході зустрічі в МЗС Росії 15 грудня ц. р. американській стороні були передані проєкти договору між Російською Федерацією і Сполученими Штатами Америки про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Російської Федерації та держав-членів Організації Північноатлантичного договору", - йдеться в повідомленні зовнішньополітичного відомства Росії.