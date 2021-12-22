15:57, Сьогодні

"Слуга" облаяв поліцейських під час виконання: опубліковано відео

Народний депутат від "Слуги народу" Микола Галушко нецензурно спілкувався з поліцейськими, які зупинили за порушення правил дорожнього руху його автомобіль. Відео, надане поліцейськими, опублікувала "Українська правда".

На кадрах Микола Галушко лається на копів, що зупинили автівку нардепа. Він обзиває правоохоронців "дебілами" і звинувачує їх у провокації.

Цікаво, що за кермом автівки був водій, але нардеп не забарився і приїхав на місце правопорушення. За даними зі ЗМІ, інцидент стався ще 18 грудня 2020 року.

Відомо, що автомобіль зупинили у центрі Києва за перетин подвійної смуги. Також під час записаної розмови з'ясувалося, що автівка депутата офіційно належить не йому, а матері.

Інцидент із депутатом в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24" прокоментував ексрадник міністра внутрішніх справ Арсена Авакова Володимир Мартиненко.

"У нас немає тих, хто буде окремо виділятися в зконі. Поважати закон і тих, хто захищає закон - теж потрібно усім. Я тут буду на боці поліцейських завжди. В останній період ми бачимо дуже багатьох представників влади, які в ось такий спосіб спілкуються з правоозоронними органами. Це неприпустима ситуація. Мені хотілося, щоби цю ситуацію розглянули не тільки на регламентному комітеті Верховної Ради. Буде дуже добре, якщо народні депутати для себе усвідомлять: поліцейські захищають закон і державу. Я вже давно кажу, що треба прийняти закон про підвищення відповідальності за образу поліцейських. І застосовувати його неалежно від того, хто ображатиме поліцейських: звичайний працівник заводу, заступник міністра внутрішніх справ чи звичайний працівник заводу", - каже він.

Мартиненко також зазначив, що поліцейські мали повне право після зупинки оглянути автомобіль нардепа:

"Огляд і обшук авто - різні процесуальні дії. Якщо поліцейські мають підстрави, тоді вони можуть оглядати машини не тільки народних депутатів, а навіть інших керівників держави".

Сам нардеп Микола Галушко запевняє: правоохоронці без аргументів обшукали його особисті та робочі документи, і навіть гаманець: