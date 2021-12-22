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Підозра Порошенку - нардеп вказав на "дивні" моменти Підозру Порошенку могли оголосити зараз, щоб перед святами відвернути від проблем, що накопичилися в країні, вважає нардеп

Підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку складали недосвідчені люди, а сам метод вручення нагадував чергове шоу. Про це повідомив у програмі "Ранок чемпіонів" на телеканалі "Україна 24" народний депутат Михайло Цимбалюк.

"Насамперед, ця підозра готувалася не один день. Ще на початку грудня ексзаступник генерального прокурора генерал Віктор Трепак на своїй сторінці в Facebook опублікував інформацію, що буде підозра, і що підозру не підписуватиме генеральний прокурор, а хтось із заступників. Тобто, це говорить про те, що підозра готувалася давно. Генпрокурор зараз у відпустці. А там було написано в його пості, що можливо (генпрокурор – ред.) буде перебувати в США з робочою поїздкою. Це не настільки важливо, але це говорить про те, що підозра готувалася багато тижнів", — сказав нардеп.

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Він також звернув увагу на те, що текст підозри Порошенку написаний неграмотно.

"І мене теж здивував неграмотний текст. Або це навмисні помилки, або щось ще. Чому не підписала генеральний прокурор? Тут є дві версії. Одна версія - вона як професійний юрист не могла підписати, бо там правовий нігілізм. З іншого боку (друга версія – ред.), вона цим непідписанням поставила хрест на кар'єрі генерального прокурора", — зазначив Цимбалюк.

Він також назвав черговим шоу метод вручення підозри Порошенку.

"Наступна річ, яка дивує - метод вручення цієї підозри, або оголошення її. Є маса варіантів. Це виглядало як чергове шоу. Тому що правоохоронні органи знають чітко, коли буде їхати за кордон Петро Порошенко, де він перебуває. Можна було це зробити (оголосити підозру - ред.) в кулуарах Верховної Ради, як це відбувалося з деякими іншими народними депутатами. Це виглядало так, ніби влада хотіла, щоб він поїхав за кордон і, можливо, потім не повертався певний час. Зараз є процедура заочного засудження, тому (можливо - ред.) виходять з цих обставин", — сказав парламентарій.

Він також нагадав про вирок колишньому прем'єр-міністру Юлії Тимошенко, винесеному їй у 2010 році.

"Юлія Тимошенко в певний період не виїжджала з держави. У 2010 році їй влада також радила покинути державу і не займатися політикою. Вона свідомо не поїхала, вона знала, що її чекає. Вона цей шлях пройшла, звичайно, непростий, тернистий, але є рішення Європейського суду з прав людини, що цей вирок (щодо Тимошенко - ред.) був політично мотивований, ми знаємо наслідки. Тому, ми радимо Петру Олексійовичу (Порошенку - ред.) повернутися в державу, пройти цей шлях, можливо, судовий, а можливо, на стадії досудового розслідування, і довести свою невинуватість. Також Петро Олексійович на собі зможе відчути, яку судову систему, зокрема й правоохоронну, під час його керівництва вибудувала держава", — сказав він.

Нардеп також припустив, чому саме зараз вирішили повідомити про підозру Порошенку.

"Я не виключаю, що час обрали так, щоб перебити ті проблеми, які існують в державі. Ми пам'ятаємо, що в четвер Верховна Рада не підтримала виділення коштів шахтарям, вони поїхали додому без грошей. Та постанова, що в п'ятницю була проголосована, це такий фейк, тому що Кабмін буде визначати, звідки брати гроші й віддавати зарплати. У п'ятницю так само вчинили з ФОП - не продовжили їм відстрочку введення касових апаратів, а вони просили про це хоча б на рік. Ми бачимо, що (відбувається - ред.) з пенсіями, є й інші виклики. Мені здається, що хотіли перед Новим роком саме це перебити", — зазначив Цимбалюк.

Політик також підкреслив, що підозру Порошенку складали люди, які не мають досвіду.

"Наступне, якщо дивитися фахово на цю підозру, на текст, то насправді він виписаний не зовсім фахово. Але є інша річ - ми не бачили з вами самих матеріалів кримінального провадження. Те, що у публічному доступі - це так звані телефонні розмови та інше. Там не все. Або буде складно слідству досудовому, і навіть в судовому порядку, доказати винуватість тодішнього глави держави Петра Порошенка. Хоча, як на мене, за моєю інформацією, Офіс президента і глава держави ставлять чітке доручення - "посадити". Але виконання, техніка, професіоналізм, речові докази - не так буде все просто. Навіть те, що Медведчук, якому теж, за моєю інформацією, натякали виїхати з держави, не поїхав. Він теж юрист, він зробив це свідомо, через те, що розумів незавершення цього судового процесу. Тобто матеріали шиті білими нитками. Як це будуть повертати далі - ми все побачимо", - сказав нардеп.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Зазначимо, політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.