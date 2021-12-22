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Знайдено слабке місце Зеленського - вердикт психолога Психолог зазначив, що у відносинах Зеленського з Порошенком є ознаки помсти за завдану образу

Президент Володимир Зеленський затаїв глибоку образу на свого попередника Петра Порошенка. Про це повідомив у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24" політичний психолог Олег Хом'як.

"У Зеленського ворогами стають люди, які особисто його зачіпають. Це така глибинна образа. Порошенко його зачепив під час виборів, неодноразово зачепив, а такий типаж як Зеленський, такого не забувають. Там завжди рана, вона завжди є, і так чи інакше вона актуалізується. Якщо у Зеленського образа, то ще включається і мстивість. І там вже без рефлексії, без норм моралі, без етики, без нічого. Воно може притихати, але в принципі логіка ось така. Для нього Порошенко - ворог за визначенням. Не політично, а чисто психологічно, що є також слабкістю. Він не любить його (Порошенко - ред.), тому що той його образив. Тільки тому", — сказав психолог.

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Експерт зазначив, що у Зеленського погано вимальовується картина майбутнього, тому він повертається в минуле, до виборчої кампанії, де він давав якісь обіцянки українцям.

Через те, що Порошенку було повідомлено про підозру в кримінальному злочині тільки в кінці 2021 року, мабуть, тут можна провести аналогію із заявою Зеленського на дебатах з Порошенком 2019 року - "Я ваш вирок".

"А далі, що відбувається? Був сюжет на виборах. Ну, за ідеєю, ти повинен був відразу після цього зробити те, що ти пообіцяв зробити. Ти цього не зробив. Зараз це виглядає так, що у Володимира Олександровича (Зеленського - ред.) буквально немає ніяких ходів, і він повертається в минуле - це те, що він зараз починає робити. Який сенс це було робити зараз, якщо тоді це можна було робити, якщо всі готові були, цього чекали й так далі? Інша справа, що ми зараз не обговорюємо, чи були реальні матеріали, щоб це зробити. За фактом ми бачимо, що зараз він просто звертається до минулого. У нього немає майбутнього, у Зеленського. Він звертається до минулого, і ми весь час грузнемо в цій ситуації", - сказав психолог.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Зазначимо, політолог Дмитро Співак повідомив, що у підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенку були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знає того, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.