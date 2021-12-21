23:41, Вчора

Зеленський не повернеться в "Квартал 95" - Гордон назвав причину "Квартал-95" не може собі дозволити сьогодні гостро висміювати нинішню владу, зазначив Гордон

Володимир Зеленський після президентської каденції не зможе повернутися в "Квартал 95", тому що повертатися буде нікуди. Про це заявив у програмі "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон.

Таким чином, він відповів на запитання телеглядача, який поцікавився, чи зможе президент Зеленський після поста глави держави повернутися в "Квартал 95", і як після президентської каденції він зможе жартувати та дивитися в очі українцям.

"Я дуже боюся, що ще два з половиною терміни президента Зеленського і на місці "Кварталу" залишиться попелище. Тому що їм не дозволяють жартувати про президента, він же проти жартів про себе. Він, який зробив собі ім'я, популярність, славу на жартах знаменитих, на номерах знаменитих, на роликах, спрямованих проти влади імущих, коли він в блискучому стилі показував їх. Але він тепер забороняє своїм хлопцям про себе жартувати, вони роблять солоденькі жарти. А все це веде до чого? До втрати популярності, тому що там, де гострота - там популярність. А там, де мед зацукрований - там все. Тому чи повернеться президент в" Квартал" після своєї каденції, то, думаю, що ні, тому, що повертатися буде нікуди", — сказав журналіст.

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У цій же програмі Дмитро Гордон розповів, чому видалив з соціальної мережі фото з президентом Володимиром Зеленським і шашликами.За словами Гордона, публікацію видалив Instagram, а не сам журналіст.

"Надійшли скарги, що засмажили Соловйова, я цього не врахував. Люди, напевно, писали, що засмажити можна свиню, барана, а смажити Соловйова - себе не поважати", - зауважив журналіст.

Раніше журналіст заявив, що Офіс президента розпочав проти нього потужну кампанію з дискредитації.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас жорстока. І ставлю питання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.