23:37, Вчора

"Це не він": Гордон пояснив, чому не заздрить Зеленському Немає нічого дорожчого за свободу

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" український журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому ніколи не балотуватиметься у президенти України.

"Хочу й надалі залишатися вільною і незалежною людиною. Немає нічого дорожчого за свободу. Не вірте, коли кажуть, що ось піду туди, сюди. Вони всі не вільні люди, вони не живуть своїм життям", - сказав Гордон.

Читайте також: Не скажу поганого слова про Порошенка: несподівана заява Гордона

Він також розповів, що Володимир Зеленський дуже змінився після того, як він став президентом.

"Погляньте, як виглядає Володимир Зеленський. Порівняйте, як він виглядав 2-3 роки тому – це інша людина. Я на нього дивлюся іноді – це не він. Я знав не того Володимира Зеленського".

Раніше в ефірі загальнонаціонального телеканалу "Україна 24" Дмитро Гордон порадив Володимиру Зеленському зробити так, щоб його оточували розумні люди.

"Я хочу звернутися до Володимира Зеленського. Володимире Олександровичу, вам залишилося керувати Україною 2,5 роки - якщо нічого, звичайно, не станеться, але дай Боже, щоб нічого не сталося.

Я дуже хочу, щоб за цей час ви не ставали монархом. Я дуже хочу, щоб ви не ставали рабом свого Офісу. Розженіть бовдурів, які оточують вас у великій кількості. Звільніть Єрмака - він доведе вас до цугундера. Він надто розумний – і потенційно в цьому велика загроза для вас особисто.

Зробіть усе, щоб вас оточували розумні люди. Нехай вони будуть навіть розумнішими за вас, нехай ви не будете з ними погоджуватися. Останнє слово все одно за вами", - сказав він.