23:05, Вчора

Не скажу поганого слова про Порошенка: несподівана заява Гордона "Я все сказав, коли Порошенко був на вершині"

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" відомий український журналіст Дмитро Гордон пояснив, чому наразі не критикує колишнього президента України Петра Порошенка.

"Мене так виховали, що навіть коли вороги в біді, я не добиваю людей, які падають. Порошенко зараз падає, але я не скажу жодного поганого слова на його адресу. Я все сказав, коли Порошенко був на вершині. А казати, коли людина падає, можуть тільки дуже слабкі люди", - сказав він.

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За словами журналіста, підозра в держзраді Петра Порошенка сьогодні ні до чого не призведе - розслідувати його діяльність Володимиру Зеленському потрібно було впродовж півроку після обрання президентом.

"Я говорив Зеленському, що він так і не став вироком для Петра Олексійовича, хоча він говорив про це йому на стадіоні. Я Петра Порошенка сильно не люблю. Я вважаю його винним у багатьох бідах моєї країни. Персонально, особисто винним. Але те, що відбувається зараз – чергові кінофільми, - сказав Гордон.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Політолог Дмитро Співак, у свою чергу заявив, що у підозрі Петру Порошенко були допущені помилки.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знаю те, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі.

Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісаака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.