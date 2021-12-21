22:41, Вчора

Співак перерахував "проколи" у підозрі Порошенку Читаючи текст підозри Петру Порошенку, в деяких моментах стає смішно, сказав політолог

У підозрі п'ятому президенту України Петру Порошенко були допущені помилки. Про це повідомив у програмі "Правда" на телеканалі "Україна 24" політолог Дмитро Співак.

"Коли народ позбавляють хліба і свободи й залишають тільки видовище - це початок кінця будь-якого правителя, який вважає, що народу не потрібен хліб, а потрібно тільки видовище...Багато хто не знаю те, що я зараз скажу. Наші хлопці придумати можуть, бо вони талановиті, а виконати не можуть, бо прийшли до влади ті, хто не розуміє, що таке держава. Дали підозру, там 30 сторінок, там є унікальні речі. Перше. В одному з рядків Порошенка назвали президентом України ось зараз. Там така фраза є - такого-то листопада 2021 року президент Порошенко зібрав РНБО. Тобто переплутали. Пункт номер два. 24 жовтня 1945 року набув чинності Статут Організації ООН. Ну, почніть вже з "Авраам народив Ісаака". Що це таке, розкажіть? Це документ, між іншим. Це підозра Петру Олексійовичу Порошенку. Це смішно в якихось моментах", - сказав політолог.

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Він також зазначив, що генпрокурорка Ірина Венедіктова не наважилася підписувати таку підозру і пішла у відпустку.

"Але і вишеньку на торті я вам скажу...Кому видали сьогодні підозру? Експрезиденту держави. За якою статтею його звинувачують? За найсерйознішою статтею - у державній зраді. Хто підписав цю підозру? Вірніше не так - хто мав би підписати підозру експрезиденту держави? Генеральний прокурор. А де генеральний прокурор з учорашнього вечора? У відпустці Ірина Венедіктова. А де перший заступник генпрокурора? У відпустці перший заступник генерального прокурора. Ви розумієте, про що йде мова? Не хоче пані Венедіктова ставити свій підпис ось під цією історією, тому що вона розуміє кінцівку цієї історії. Тому не буває так, що генеральний прокурор і її перший заступник йдуть у відпустку за кілька годин до того, як в державі відбуваються подібні речі. Не кожен день звинувачують у державній зраді експрезидента цієї країни. Тому все це вилами по воді писано. Чергова "геніальна" серія ось цього серіалу - "Полюбіть мене вже в якості президента". Відсутність Венедіктової, думаю, підтверджує мої слова, мені так видається", - сказав Співак.

Зазначимо, що експерт з питань нацбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк акцентував на тому, що Венедіктовій довелося вибирати між Сходом і Заходом, коли мова йшла про підписання підозр Петру Порошенку і Віктору Медведчуку.

"Мені зрозуміла поведінка пані Ірини (Венедіктової - ред.). Вона, підписавши підозру Медведчуку, закрила собі східний кордон. Там вона "нерукопожатна". Якби вона підписала підозру Порошенку, вона б закрила собі західний кордон. Тоді б не було ні Америки, ні Куршевелю, а були б Трускавець, Сатанів і Закарпаття. Ось у чому справа, розумієте? І їй нічого не залишалося, вона просто себе б оточила, але це справа моральності, тут навіть не юриспруденція, тому, що там виконані всі вимоги", - сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Нардеп Кіра Рудик, своєю чергою, зазначила, що вручаючи підозру в держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку, чинна влада намагається відвернути українців від проблем, які зараз є в країні. За її словами, дії Офісу президента лише нашкодять українській державі, адже за ситуацією з Петром Порошенком уважно стежать наші західні партнери.

"Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини. Я чудово розумію, чому це робить Офіс президента, тому що вже багато говорили про російських щурів, які цим конкретно займаються. Але це зараз не допомагає нашій країні, а навпаки - шкодить", - сказала Рудик.