22:07, Вчора

Гордон видалив пост із Зеленським та шашликами: стала відома причина "Вранці прокинувся у гарному настрої"

В ефірі програми "Час Голованова" на телеканалі "Україна 24" журналіст Дмитро Гордон розповів, чому видалив із соціальної мережі фото з президентом Володимиром Зеленським та шашликами.

"Вранці прокинувся у гарному настрої. Думаю, як би потролити весь світ? Опублікував фото, де президент, я, Олеся Бацман і Савік Шустер готують шашлики. І написав приблизно таке: Спогади про літо. Я з друзями на шашликах, засмажили Соловйова. М'ясо виявилося жорстким і несмачним, через це й пересварилися", - каже він.

За словами Гордона, публікацію видалив Instagram, а не сам журналіст.

"Надійшли скарги, що засмажили Соловйова, я цього не врахував. Люди, напевно, писали, що засмажити можна свиню, барана, а смажити Соловйова - себе не поважати", - зауважив журналіст.

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Нагадаємо, влітку 2021 року президент Володимир Зеленський влаштував для журналістів пікнік напередодні їх професійного свята.

"Цього разу – шашлик, приготовлений власноруч. Чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання та мої чесні відповіді", – йшлося у повідомленні пресслужби Офісу президента.

На заході були присутні, серед інших, журналісти Савік Шустер, Дмитро Гордон, два ведучих телеканалу "Україна 24" Василь Голованов і Наталія Влащенко та інші.

Подробицями неформальної зустрічі президента із журналістами поділився в ефірі телеканалу "Україна 24" Дмитро Гордон:

"Щодо зустрічі з президентом, вона мені сподобалася. Я побачив людину, маю на увазі президента, який анітрохи не змінився відтоді, коли ми щільно спілкувалися. Він такий же людяний, така ж швидка реакція, моментальна реакція, гумор на висоті, на вищому рівні, він був дуже відвертий, але і ми були відверті. Ви бачили, питання були дуже різні, і з претензією, жорсткі, Севгіль Мусаєва жорстке питання поставила, Олеся Бацман жорстке питання поставила щодо свободи слова, про закон про ЗМІ. Президент був домашнім, дуже людяним і відвертим. Не було питання, на яке він не захотів відповідати. 5 годин було спілкування - з 13:00 до 18:00. Я не приховую, я вже був ініціатором, щоб ми розходилися по домівках, бо сонце пекло безжально іноді. Мені дуже сподобалася зустріч, вона була інформативною. Завжди важливо - не просто посидіти подивитися один на одного, а обмінятися інформацією, звірити годинники, звірити курс".

Раніше журналіст заявив, що Офіс президента розпочав проти нього потужну кампанію з дискредитації.

"Я не розумію, чому треба брехати, замовчувати, йти на зближення з Росією. Чому корупція у нас жорстока. І ставлю питання, які зависають у повітрі. Але президент дуже образився, я це точно знаю. Дав команду, щоб Гордона всіляко перевіряла податкова, спецслужби шукали компромат", - каже він.