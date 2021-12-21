21:28, Вчора

Експерт пояснив, чому Венедіктова не підписала підозру Порошенку Генпрокурор Венедіктова підставила президента Зеленського, вважає Василь Вовк

Генпрокурору Ірині Венедіктовій довелося вибирати між Сходом і Заходом, коли мова йшла про підписання підозр Петру Порошенку та Віктору Медведчуку. Такою думкою поділився в програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань нацбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

Він вважає, що інтервал між повідомленням про підозру нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку і повідомленням про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку занадто великий.

"Було ще в травні заявлено, що Медведчук вступив у злочинну змову з вищим керівництвом держави, іншими посадовими особами, зокрема й правових структур. Все правильно президент робив, якби він робив все одночасно і системно. Мені шкода Володимира Олександровича( Зеленського-ред.), я чесно кажу, так як генеральний прокурор його підставила, обдурила, підвела і зрадила, якщо говорити прямою мовою. Дійсно, вона повинна була продовжувати цю епопею, яку почала з Медведчука", - сказав він.

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Вовк також висловив припущення щодо того, чому підозра Порошенку не була підписана паралельно з Медведчуком.

"Мені зрозуміла поведінка пані Ірини (Венедиктової - ред.). Вона, підписавши підозру Медведчуку, закрила собі східний кордон. Там вона "нерукопожатна". Якби вона підписала підозру Порошенку, вона б закрила собі західний кордон. Тоді б не було ні Америки, ні Куршевелю, а були б Трускавець, Сатанів і Закарпаття. Ось у чому справа, розумієте? І їй нічого не залишалося, вона просто себе б оточила, але це справа моральності, тут навіть не юриспруденція, тому, що там виконані всі вимоги", - сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Нардеп Кіра Рудик, своєю чергою, зазначила, що вручаючи підозру в держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку, чинна влада намагається відвернути українців від проблем, які зараз є в країні. За її словами, дії Офісу президента лише нашкодять українській державі, адже за ситуацією з Петром Порошенком уважно стежать наші західні партнери.

"Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини. Я чудово розумію, чому це робить Офіс президента, тому що вже багато говорили про російських щурів, які цим конкретно займаються. Але це зараз не допомагає нашій країні, а навпаки - шкодить", - сказала Рудик.