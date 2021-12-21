Експерт пояснив, чому Венедіктова не підписала підозру Порошенку

Генпрокурор Венедіктова підставила президента Зеленського, вважає Василь Вовк

Експерт пояснив, чому Венедіктова не підписала підозру Порошенку

Генпрокурору Ірині Венедіктовій довелося вибирати між Сходом і Заходом, коли мова йшла про підписання підозр Петру Порошенку та Віктору Медведчуку.  Такою думкою поділився в програмі "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" експерт з питань нацбезпеки, генерал-майор СБУ Василь Вовк.

Він вважає, що інтервал між повідомленням про підозру нардепу ОПЗЖ Віктору Медведчуку і повідомленням про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку занадто великий. 

"Було ще в травні заявлено, що Медведчук вступив у злочинну змову з вищим керівництвом держави, іншими посадовими особами, зокрема й правових структур. Все правильно президент робив, якби він робив все одночасно і системно. Мені шкода Володимира Олександровича( Зеленського-ред.), я чесно кажу, так як генеральний прокурор його підставила, обдурила, підвела і зрадила, якщо говорити прямою мовою.  Дійсно, вона повинна була продовжувати цю епопею, яку почала з Медведчука", - сказав він.

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Вовк також висловив припущення щодо того, чому підозра Порошенку не була підписана паралельно з Медведчуком.

"Мені зрозуміла поведінка пані Ірини (Венедиктової - ред.). Вона, підписавши підозру Медведчуку, закрила собі східний кордон. Там вона "нерукопожатна".  Якби вона підписала підозру Порошенку, вона б закрила собі західний кордон. Тоді б не було ні Америки, ні Куршевелю, а були б Трускавець, Сатанів і Закарпаття. Ось у чому справа, розумієте?  І їй нічого не залишалося, вона просто себе б оточила, але це справа моральності, тут навіть не юриспруденція, тому, що там виконані всі вимоги", - сказав він.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Нардеп Кіра Рудик, своєю чергою, зазначила, що вручаючи підозру в держзраді п'ятому президенту України Петру Порошенку, чинна влада намагається відвернути українців від проблем, які зараз є в країні. За її словами, дії Офісу президента лише нашкодять українській державі, адже за ситуацією з Петром Порошенком уважно стежать наші західні партнери. 

"Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини. Я чудово розумію, чому це робить Офіс президента, тому що вже багато говорили про російських щурів, які цим конкретно займаються. Але це зараз не допомагає нашій країні, а навпаки - шкодить", - сказала Рудик.

Джерело Україна 24 Теги Ірина Венедіктова Петро Порошенко Віктор Медведчук