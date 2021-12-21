21:27, Вчора

Порошенку підготували не ту підозру – заява Співака "Стаття у державній зраді експрезиденту країни безглузда"

Влада не збирається заарештовувати п'ятого президента України Петра Порошенка за підозрою в державній зраді, оскільки йому вручили зовсім не ту підозру. Про це сказав в ефірі програми "Правда з Дмитром Співаком" на телеканалі "Україна 24" політолог та журналіст Дмитро Співак.

"Кримінальні справи та підозри йому (Петру Порошенку,-ред.) необхідно вручати за тими статтями, за якими він може нести реальну кримінальну відповідальність: корупція, мародерства, створення ОЗУ, економічні питання. Стаття у державній зраді експрезиденту країни безглузда. Вона не має кінцівки, судового рішення і терміну. Гра на місяців 10-12 вперед. Наразі він повернеться, його затримають, запобіжний захід, телекамери. Ні в кого навіть думки немає його посадити. Йдеться тільки про те, щоб перед Новим роком хочеться щось сказати", - каже він.

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За словами журналіста, влада не має реальних підстав для кримінального переслідування політика.

"Я доведу: минулого тижня наказав довго жити - закінчив своє існування, як юридична особа "Укроборонпром". А це означає, що всі сліди злочину 2015-2020 років у виконанні Порошенка, Свинарчука, Гладковського - поховані під асфальт. Немає більше "Укроборонпрому", отже, і кримінальних справ теж немає. Залишається тільки пограти в держзраду. Марна справа", - зазначає політолог.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше депутат із фракції "Голос" Кіра Рудик заявила, що підозра Петру Порошенку в державній зраді є утиском опозиційних сил в Україні.