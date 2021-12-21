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На Заході вважають, що Зеленський тисне на бізнесменів – нардеп щодо закону про олігархів Ексголова СБУ повідомив, що закону про олігархів вже дали свою оцінку західні міжнародники

Влада не захотіла коментувати критику у виданні Financial Times стосовно так званого закону про олігархів. Про це повідомив у програмі "Україна Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" ексголова СБУ, нардеп Валентин Наливайченко.

"Financial Times (міжнародна ділова газета – ред.) два дні тому випускає серйозну статтю, вперше за довгі місяці присвячену Україні. І заголовок цієї статті, як і її зміст, про те, що закон про олігархів, про який було так багато галасу - це не що інше, як тиск президента Зеленського на нелояльних (до української влади – ред.) бізнесменів, з метою взяти під контроль телеканали", — сказав нардеп.

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Він також зазначив, що видання, в якому була опублікована ця стаття, популярне серед політичних еліт і бізнесменів.

"Всі, хто працював у дипломатії, знають, що Financial Times читає і президент США Джо Байден, і прем'єр-міністр (Великої Британії - ред.) Джонсон, і всі інші світові лідери, політична еліта світу, політичні експерти світу. Тобто гіпотетичні інвестори теж прочитали. І ось вам міжнародна реакція. Те що вона взяла (витримала паузу - ред.) кілька місяців, але вона з'явилася. Про цю міжнародну реакцію влада мовчить", - сказав парламентарій.

Наливайченко мав на увазі статтю "Президент України бореться з олігархом в тилу на тлі навислої загрози з боку Росії". У статті наголошується, що Володимир Зеленський хоче домогтися припинення критики дій влади на телеканалах "Україна" і "Україна 24".

Варто зазначити, що в минулому випуску програми "Свобода слова Савіка Шустера" ексспікер Ради Дмитро Разумков зазначив, що 2019 року команда президента мала унікальний шанс - увійти в історію як чесні та некорумповані реформатори України, але можливість була упущена.

"Тоді це був великий шанс. Шанс був такого рівня, якого не було в жодного президента нашої держави. Це була повна монополія влади в стінах Верховної Ради України. Це були всі силовики для боротьби з корупцією, для досягнення тих результатів, яких чекало суспільство - як у просуванні реформ, так і в завершенні "епохи корупції". Це був шанс на новий уряд - уряд, який би не був замішаний у корупції, уряд, який готовий був впроваджувати реформи.

Це була абсолютна, під президентом - у хорошому розумінні цього слова, - для реалізації реформ Верховна Рада України. Була монобільшість, якої ніколи не було в стінах Верховної Ради та вже й не буде. І це були унікальні шанси для реалізації всіх тих обіцянок, які ми давали людям під час виборчої президентської кампанії, парламентської кампанії, для того, щоб дійсно змінити систему влади, але залишитися людьми. На жаль, цього не сталося", - зазначив Разумков.