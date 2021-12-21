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Підозра Порошенку: Рудик пояснила, чому влада чекала два роки "Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини"

Вручаючи підозру в держзраді п'ятому президентові України Петру Порошенку, чинна влада намагається відволікти українців від проблем, які зараз є в країні. Про це сказала в ефірі програми "Україна сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат від фракції "Голос" Кіра Рудик.

"Чому саме зараз, а не два роки тому, якщо були якісь факти вручити цю підозру? Це робиться перед Новим роком. Ну розумієте, для "95 кварталу" новорічні свята - інтенсивний час, вони звикли, що це потрібно робити перед Новим роком. І, справді, треба відволікти від проблем, які зараз є в країні. Ми вже не говоримо про те, що у нас проблеми з COVID-19 і у 2022 році потрібно буде робити третє щеплення. Про енергетичну, економічну кризу та про те, що 600 тисяч людей цього року виїхали з України на заробітки. Про ворога, який на наших кордонах і нам треба консолідувати сили та вирішити цю проблему. Влада хоче відвернути увагу, а найкращий спосіб для цього - влаштувати скандал і придушувати опозицію", - говорить вона.

За її словами, дії Офісу президента лише нашкодять українській державі, адже за ситуацією з Петром Порошенком уважно стежать наші західні партнери.

"Те, що відбувається зараз - спроба підриву єдності зсередини. Я чудово розумію, чому це робить Офіс президента, тому що вже багато говорили про російських щурів, які цим конкретно займаються. Але це зараз не допомагає нашій країні, а навпаки - шкодить", - сказала Рудик.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше ексголова Мінсоцполітики Павло Розенко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді є політичним замовленням.