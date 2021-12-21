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Путін не Бог, щоб у нього вірити: Зеленський про готовність до переговорів з Кремлем Зеленський зазначив, що українська сторона готова зустрічатися з російською стороною - за його словами, формат цієї зустрічі не важливий

Україна відкрито заявляє про те, що готова до діалогу з Росією, сказав президент України Володимир Зеленський журналістам після конференції за участю всіх українських послів, повідомляє телеканал "Україна 24".

Очільник держави відповів на запитання, чи вірить він у результативність зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним, після того, як РФ почала вимагати від США гарантій, щодо нерозширення НАТО в Східній Європі.

"Президент Російської Федерації для мене не Бог, щоб у нього вірити чи ні. Я вважаю, що ми повинні робити все, щоб будувати різні формати зустрічі. І я бачу, що є Нормандія окремо від Нормандії. Все ж, не відміняючи Нормандію, з якою зараз потужно працює президент Французької Республіки, (він – ред.) говорив з Путіним, говорив, зі мною, зараз знову з президентом Росії розмовляє. Він готується. Ми разом з ним спілкуємося, долучаємо нового канцлера, вводимо його до цих деталей, хочемо, щоб він був залучений в процес, і був так само зацікавлений як Україна. Принаймні, щоб він був зацікавлений, як Франція", — сказав Зеленський.

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Президент України також підкреслив, що заяви, які не узгоджуються з позицією керівництва країни, можна розцінювати, як інформаційну атаку.

"Щодо тих чи інших заяв з будь-якої сторони. Якщо з нами це не погоджено, ми вже звикли - це просто як чергова інформаційна атака. І нам однаково звідки вона йде, з якої преси, якою мовою вона написана. Ми готові виконувати тільки те, що ми готові виконувати, про що ми домовилися. Поки що всі домовленості, які у нас були, написані в Нормандському саміті. Це єдине, що було з предметних домовленостей. І там було багато речей... Все інше на сьогодні - стримування Росії з боку президента Байдена, те, що він мені говорив, — там багато різних деталей, але подивимося. Я не бачу там, скажімо так, конкретики", - сказав Зеленський.

Президент звернув увагу на те, що Україна готова до діалогу з РФ.

"Ми відкрито говоримо, що ми відкриті до діалогу. Нам треба, щоб російська сторона сказала, що вони готові. Навіть, коли вони говорять про виконання етапів Мінського процесу, ми не просто говоримо - ми говоримо, що ми готові виконувати. Ми навіть написали 10 кроків, як дуже швидко виконати складний документ. 10 кроків із залученням Нормандії, із залученням США. Ми передали всі кроки й президенту Байдену, і російській стороні, і Франції, і Німеччині - всім сторонам. Ми постійно готуємо та ініціюємо різні документи, різні кроки, щоб нам не закидали інформацію, що ми щось не хочемо... Коли мені хтось починає закидати, що, ось, президент Російської Федерації говорить, то я кажу - будь ласка, нехай він скаже мені в присутності вас, що ми не готові щось виконувати, і що саме ми не готові. Давайте тоді говорити - як ми будемо готові, коли ми будемо (готові – ред.). Але всі ці питання (адресуйте - ред.) до іншої сторони, до Росії. Ми готові. Ми відкрито говоримо - ми готові зустрічатися з Російською Федерацією. Ми цього не боїмося. У будь-якому форматі, з будь-якими нашими партнерами, щоб ніхто не образився. Але я на образи в останню чергу дивлюся. Тому ми готові й до прямого діалогу тет-а-тет. Нам однаково, в якому форматі", — заявив Зеленський.

На цьому ж брифінгу президент повідомив, що Україна домовляється про те, щоб взяти участь у саміті НАТО.

"Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також щоб 2022 року ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу, з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.

Нагадаємо, Міністерство закордонних справ РФ опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Володимир Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону. Документ під назвою "Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору" складається з 9 статей.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, зокрема й приєднання України, а також інших держав".

Раніше міжнародний оглядач Іван Яковина розповів, що має на меті Росія, ставлячи ультиматум перед НАТО та США:

"Пропозиції, подані російським МЗС, не мають жодного відношення до побудови системи безпеки, оскільки у разі їх виконання Європа стане більш небезпечним місцем. Фактично йдеться про те, що Росія каже Заходу: давайте ви заберете всі свої війська, всю свою інфраструктуру з території пострадянських держав і Східної Європи, й дозволите нам робити все, що ми захочемо. А чого хоче Росія - не є великим секретом, про це Володимир Путін писав у своїх статтях. Він хоче знищення України як держави та поглинання України Росією. Це його головна мета".