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Зеленський: Україна готується до участі в саміті НАТО Президент розповів про головну мету України на саміті

Україна домовляється, щоб взяти участь у саміті НАТО, сказав президент Володимир Зеленський на брифінгу, який транслював телеканал "Україна 24".

"Щодо членства в Альянсі, в Мадриді 2022 року (буде саміт НАТО — ред.), ми ставимо таке завдання, і ми обговорювали участь України з генеральним секретарем НАТО, а також за лаштунками, враховуючи окремі відносини з окремими лідерами. Для нас головне, щоб ми там були у тому чи іншому вигляді, а також, щоб 2022 року ми мали конкретний проєкт, конкретну перспективу, з датами чи термінами, коли нас бачитимуть повноправним членом Альянсу", — сказав він.

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Раніше колишній прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що перспективи України щодо членства в НАТО досить реальні, і цього дуже боїться Російська Федерація.

"Наші перспективи щодо членства в Альянсі — реальні. Я переконаний, що американці та НАТО ніколи не підпишуть цей документ (щодо заборони на включення до складу НАТО країн колишнього СРСР, — ред.) Росія все одно залишиться в ізоляції і нового поділу світу не буде", — зазначив він.