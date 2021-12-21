18:41, Сьогодні

Справа проти Порошенка – боротьба з опозицією – нардеп "Вони хочуть забезпечити виконання своєї політичної обіцянки про посадки"

Оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку - використання політичних інструментів впливу для вирішення політичних завдань. Про це заявила в ефірі "Ток-шоу Сьогодні" на телеканалі "Україна 24" народний депутат із партії "Голос" Інна Совсун.

"Справа є частиною ширшої програми з утисків політичної опозиції в Україні. В умовах, коли влада не може вирішити актуальні проблеми, які є сьогодні, протистояти тим кризам, з якими українське суспільство зіткнулося... Влада, на жаль, намагається підняти свої рейтинги через тиск на політичну опозицію", - сказала вона.

Депутат припустила, що після повернення Петра Порошенка до України продовжиться телесеріал із затриманням колишнього президента країни:

"Я підозрюю, що ми побачимо чергову серію телесеріалу та спроб примусово привести Порошенка для допиту чи інших слідчих дій. І я думаю, що це саме те, на що розраховує влада. Вони (влада, - ред.) хочуть забезпечити виконання своєї політичної обіцянки про посадки. Вони хочуть розтягнути в дії всю історію, і будуть певний час намагатися піднімати свої рейтинги. Я думаю, що зараз вони продовжуватимуть говорити про це та відволікатимуть громадську увагу”.

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Водночас Совсун сумнівається, що правоохоронці мають вагомі юридичні підстави для арешту Порошенка через підозру в держзраді.

"Якби ця справа була належним чином підготовлена, я не сумніваюсь, що тоді генпрокурор України особисто підписала б підозру про державну зраду. Але те, що ми побачили вчора, коли не генпрокурор, а її заступник підписує підозру – явна ознака того, що в генеральній прокуратурі розуміють, що юридичні перспективи цієї справи є нікчемними", - сказала вона.

Нагадаємо, п'ятому президенту України Петру Порошенку оголосили підозру в державній зраді. Про це заявив колишній секретар РНБО Олександр Турчинов.

Соратник Порошенка зазначив, що документ підписала не генпрокурор Ірина Венедіктова, а один із її заступників. Підозра стосується постачання вугілля з тимчасово окупованих територій у 2014-2015 рр.

Раніше колишній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що оголошення підозри п'ятому президенту України Петру Порошенку у державній зраді - підготовка до новорічного шоу з боку чинної влади.

"Влада намагається влаштувати новорічне шоу і показати рішучу дію. На сьогодні Петро Порошенко має приблизно 100 кримінальних проваджень - і це вже зовсім не перша справа і навіть не перша підозра.

Чому саме зараз? Тому що в президента Зеленського стоїть зараз чергова епохальна задача - записати новорічне послання до українського народу. Хвалитися здобутками йому важко... Здобутків позитивних немає фактично в жодній сфері. Тому в цьому новому "відосику" гарант хоче показати якусь рішучу дію - автоматники, прокурори та Петро Порошенко", - сказав він.